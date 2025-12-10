Läuft gerade Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen
Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen

Julius Busch
10.12.2025 | 17:30 Uhr

Mal ehrlich, wenn wir unserem Kindheits-Ich zeigen könnten, wie unsere Videospiele heutzutage aussehen. Es würde vollkommen ausrasten! Kein Entertainment-Medium hat technisch so drastische Fortschritte hingelegt wie Spiele - und kein Entertainment-Medium macht so viel Umsatz. Entwicklerstudios werden immer größer, Spiele werden schöner, umfangreicher, detaillierter. Eigentlich müssten wir uns im Vergleich zu früher wie im siebten Himmel fühlen.

Und doch erwischen wir uns öfter denn je dabei, wie wir beim Spielen gelangweilt sind. Wie wir durch wunderschöne Welten voller Sehenswürdigkeiten laufe und uns denken “meh”. Der technische Fortschritt ist über jeden Zweifel erhaben, aber der Funke will so oft nicht mehr so richtig überspringen. Ein Blick auf YouTube oder Reddit genügt, um zu sehen, dass wir bei weitem nicht die einzigen sind, denen es so geht.

Aber sind es die Spiele, die sich verändert haben, oder sind wir es selbst? Was ist der Grund für die mögliche Veränderung? Und was ist der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. In diesem Video setzt sich Jules im Detail damit auseinander.
