Steam Awards 2025: Die Gewinner stehen fest und Überraschung, Clair Obscur hat nicht den Hauptpreis abgestaubt

Alle Sieger der Steam Awards 2025.

Seit Ende November durfte die Steam-Community über ihre Spiele des Jahres 2025 in insgesamt 11 Kategorien abstimmen. Jetzt hat Valve das Ergebnis der Umfrage enthüllt und siehe da, ein neues Game of the Year wurde gekürt. Im Gegensatz zu den The Game Awards, wo die Fachpresse und ausgewählte Content Creator über die Sieger entscheiden, steht Clair Obscur nämlich nicht ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Das Game of the Year ist...

Hollow Knight: Silksong

0:42 Hollow Knight: Silksong - Ankündigungstrailer zum Sea of Sorrow DLC

Autoplay

Außerdem nominiert:

ARC Raiders

Clair Obscur

Dispatch

Kingdom Come: Deliverance 2

Damit schnappt sich Hollow Knight Silksong den bekanntesten Community-Preis des Jahres und setzt sich dabei gegen das viel gespielte Steam-Schwergewicht ARC Raiders und auch Dispatch durch, das auf grandiose 97% positive Bewertungen kommt.

Wer übrigens beim coolsten Community-Preis des Jahres mächtig abgestaubt hat, das erfahrt ihr hier:

GamePro Community Awards: Ihr habt die besten Spiele des Jahres 2025 gewählt und Platz 1 hat uns absolut nicht überrascht von Kevin Itzinger

Alle Gewinner der Steam Awards 2025

Nachfolgend listen wir euch alle Gewinner der übrigen zehn Kategorien auf. Eine Übersicht aller Nominierten findet ihr direkt auf Steam.

VR-Spiel des Jahres: The Midnight Walk

The Midnight Walk Bestes Steam Deck-Spiel: Hades 2

Hades 2 Bestes Spiel mit Freunden: Peak

Peak Bester visueller Stil: Silent Hill f

Silent Hill f Innovativstes Gameplay: ARC Raiders

ARC Raiders Bestes Spiel, in dem man schlecht ist: Hollow Knight Silksong

Hollow Knight Silksong Bester Soundtrack: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Beste tiefgründige Story: Dispatch

Dispatch Bestes Spiel zum Zurücklehnen und Entspannen: RV There Yet?

Zudem konnte Baldur's Gate 3 den Preis für das sogenannte "Werk der Liebe" abstauben. In der Kategorie werden alljährlich Spiele prämiert, die auch lange nach dem Release noch tolle neue Inhalte spendiert bekommen. Auf den Game Awards konnte übrigens No Mans Sky den Preis des besten Ongoing-Game zum zweiten Mal nach 2020 abstauben.

Gehen die Sieger für euch klar oder anders gefragt: Welches war euer liebstes Steam-Spiel im vergangenen Jahr?