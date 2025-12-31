GamePro Community Awards: Ihr habt die besten Spiele des Jahres 2025 gewählt und Platz 1 hat uns absolut nicht überrascht

2025 war ein beeindruckendes Jahr für Gaming-Fans und ihr habt eure Highlights gewählt. Das sind eure Spiele des Jahres.

Kevin Itzinger
31.12.2025 | 11:00 Uhr



2025 war ein grandioses Gaming-Jahr und hat uns einen ganzen Haufen neuer Spiele-Hits beschert. Wir haben euch nach euren Favoriten gefragt und ihr habt fleißig abgestimmt. Heute präsentieren wir uns das Ergebnis und euer Game of the Year 2025.

Das sind die Genre-Gewinner der GOTY-Wahl

Noch einmal zur Erinnerung: In der ersten Runde konnte die Community aus einer großen Anzahl von Titeln für jede Kategorie fünf Titel nominieren. Diese standen dann bei der endgültigen Abstimmung zur Wahl. Alle Spiele, die es damit in die Top 5 in ihrem Genre geschafft haben, standen dann automatisch auch beim GOTY-Voting zur Auswahl.

Bestes Action-Game 2025

Hades 2 ist euer liebstes Action-Game 2025.

Platz 1: Hades 2 (29%)
Platz 2: Battlefield 6 (21%)
Platz 3: Doom: The Dark Ages (21%)
Platz 4: Arc Raiders (20%)
Platz 5: Dying Light: The Beast (9%)

In der Kategorie Action-Game habt ihr Hades 2 auf den Thron gesetzt. Mit ganzen 29% aller Stimmen hat sich das Roguelike gegen andere Knaller wie Battlefield 6 und Arc Raiders durchgesetzt. Insbesondere das Letztgenannte kam dabei aber so gut in der GP-Community an, dass wir es zumindest noch erwähnen wollen. Snakealator schrieb dazu:

Bei mir hat das Goty paar Mal gewechselt. Erst dachte ich mit Death Stranding 2 kann das Jahr nicht mehr besser werden. Dann kam Borderlands 4, das mir 150 Stunden lang unglaublichen Spaß gemacht hat.

Und dann? Dann ist das Unmögliche passiert. Ein PvPvE Spiel hat es doch tatsächlich geschafft, mir ein Gaming Erlebnis zu geben, das ich so in der Form noch nie hatte. Die Rede ist von Arc Raiders. Echt einmalig was man da erlebt. Grafik top! Sound überragend!

Video starten 12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Bestes (Action-)Adventure 2025

Donkey Kong Bananza ist euer liebstes (Action-)Adventure 2025.

Platz 1: Donkey Kong Bananza (31%)
Platz 2: Ghost of Yotei (29%)
Platz 3: Hollow Knight: Silksong (17%)
Platz 4: Split Fiction (12%)
Platz 5: Death Stranding 2: On the Beach (11%)

Der Sieg geht hier an Donkey Kong und sein Abenteuer mit Pauline, das auch uns komplett verzaubert hat. Trotzdem war es ein harter Kampf um Platz 1, denn Ghost of Yotei liegt nur 2% dahinter auf Platz 2. Kevin ist sich zudem ziemlich sicher, dass nur deswegen vergleichsweise wenig Leute für Silksong gestimmt haben, weil die Fans immer noch dabei sind, sie durch Pharloom zu kämpfen. Richtig, oder? Richtig!

Bestes Rollenspiel 2025

Clair Obscur ist euer liebstes Rollenspiel 2025.

Platz 1: Clair Obscur: Expedition 33 (63%)
Platz 2: Kingdom Come Deliverance 2 (27%)
Platz 3: The Outer Worlds 2 (4%)
Platz 4: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (3%)
Platz 5: Avowed (3%)

Das war deutlich. Obwohl es in der Rollenspiel-Kategorie mit Kingdom Come: Deliverance 2 extrem starke Konkurrenz gab, schnappte sich Clair Obscur satte 63% aller Stimmen und bestieg den Thron quasi mit verbundenen Augen. 2025 kommt wohl einfach kein Spiel am französischen "JRPG" vorbei und auch ihr zeigt euch begeistert. Sonnyblack_DM brachte es gut auf den Punkt:

Clair Obscur hat mich weggepustet. Mich hat noch kein Spiel emotional so erreicht wie dieses.

Auf der nächsten Seite erwarten euch die restlichen Kategorien und natürlich noch das Game of the Year.

