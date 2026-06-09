Warum ein Gothic 2 Remake jetzt sehr wahrscheinlich ist

Wir verraten euch, wie es um ein Remake von Gothic 2 steht.

Nachdem Alkimia Interactive das Remake von Gothic am 05. Juni auf PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht hat, können wir schon einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Erscheint jetzt auch eine Neuauflage des noch beliebteren zweiten Teils der Rollenspiel-Reihe von Piranha Bytes?

So viel vorweg: Dass ein Remake von Gothic 2 kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht offiziell bestätigt. Aus zweierlei Gründen stehen die Chancen jedoch sehr gut.

Das Gothic Remake ist ein Erfolg

Damit es auch nur die leise Hoffnung auf ein Remake von Gothic 2 gibt, muss die Neuauflage des ersten Teils ein finanzieller Erfolg für Publisher THQ Nordic werden.

Und so viel können wir allein mit Blick auf die PC-Version von Gothic Remake sagen: Für einen recht kleinen Entwickler wie Alkimia Interactive, die hier ein AA-Spiel mit verhältnismäßig geringem Budget entwickelt haben, sind die aktuellen Spielerzahlen sehr gut.

22:12 Das Gothic Remake macht's uns im Test nicht leicht!

Autoplay

Allein via Steam waren am Release-Wochenende in der Spitze bis zu 77.731 Personen gleichzeitig im Minental. Ein ausgesprochen guter Wert. Hinzu kommen knapp 83 Prozent positive Steam-Rezensionen und ein aktueller Metacritic-Schnitt von guten 76 Punkten.

Zwar hat speziell die PS5-Version aktuell noch mit reichlich Problemen zu kämpfen und Gothic eine historisch bedingt eher PC-orientierte Fangemeinde, wir gehen jedoch aufgrund des generell großen Interesses an der Rollenspiel-Neuauflage davon aus, dass die Konsolenversionen ebenfalls reichlich Abnehmer*innen gefunden haben.

Alkimia hat großes Interesse an Gothic 2

Was zudem überaus zuversichtlich stimmt, dass ein Remake von Gothic 2 in wenigen Jahren erscheint, sind die Aussagen von Entwickler Alkimia Interactive. So gab Game Producer Reinhard Pollice gegenüber GameStar bereits Ende 2024 folgendes Statement ab:

"Wir haben schon dutzende Ideen dazu, wir könnten eigentlich direkt loslegen (...). Mich würde das sehr freuen. Ich hoffe, den Spielern gefällt das Gothic 1 Remake so gut, dass wir das machen können.

Das Grundgerüst für ein Gothic 2 Remake steht

Mit dem Remake von Gothic 1 hat Alkimia zudem eine technische Basis geschaffen, auf die sie für weitere Gothic-Neuauflagen aufbauen können – dann hoffentlich auch mit der ein oder anderen Verbesserung auf Konsolen.

Zwar ist Gothic 2 ein größeres und komplexeres Spiel, mit dem vorhandenen Grundgerüst könnte der Release-Rhythmus jedoch deutlich erhöht werden, wodurch ein Release bis 2030 nicht unwahrscheinlich erscheint – vorausgesetzt natürlich der Erfolg hält weiter an und THQ gibt grünes Licht für die Entwicklung des Gothic 2 Remakes.

Würdet ihr euch über ein Remake von Gothic 2 freuen oder habt ihr nach der Neuauflage des ersten Teils wieder genug von der Rollenspiel-Reihe?