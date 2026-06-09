Warum ein Gothic 2 Remake jetzt sehr wahrscheinlich ist

Die Chancen, dass Entwickler Alkimia Interactive auch den zweiten Teil der Gothic-Reihe neu auflegt, stehen aktuell sehr gut.

Profilbild von Dennis Müller

Dennis Müller
09.06.2026 | 12:50 Uhr

Wir verraten euch, wie es um ein Remake von Gothic 2 steht. Wir verraten euch, wie es um ein Remake von Gothic 2 steht.

Nachdem Alkimia Interactive das Remake von Gothic am 05. Juni auf PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht hat, können wir schon einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Erscheint jetzt auch eine Neuauflage des noch beliebteren zweiten Teils der Rollenspiel-Reihe von Piranha Bytes?

So viel vorweg: Dass ein Remake von Gothic 2 kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht offiziell bestätigt. Aus zweierlei Gründen stehen die Chancen jedoch sehr gut.

Das Gothic Remake ist ein Erfolg

Damit es auch nur die leise Hoffnung auf ein Remake von Gothic 2 gibt, muss die Neuauflage des ersten Teils ein finanzieller Erfolg für Publisher THQ Nordic werden.

Und so viel können wir allein mit Blick auf die PC-Version von Gothic Remake sagen: Für einen recht kleinen Entwickler wie Alkimia Interactive, die hier ein AA-Spiel mit verhältnismäßig geringem Budget entwickelt haben, sind die aktuellen Spielerzahlen sehr gut.

Video starten 22:12 Das Gothic Remake macht's uns im Test nicht leicht!

Allein via Steam waren am Release-Wochenende in der Spitze bis zu 77.731 Personen gleichzeitig im Minental. Ein ausgesprochen guter Wert. Hinzu kommen knapp 83 Prozent positive Steam-Rezensionen und ein aktueller Metacritic-Schnitt von guten 76 Punkten.

Zwar hat speziell die PS5-Version aktuell noch mit reichlich Problemen zu kämpfen und Gothic eine historisch bedingt eher PC-orientierte Fangemeinde, wir gehen jedoch aufgrund des generell großen Interesses an der Rollenspiel-Neuauflage davon aus, dass die Konsolenversionen ebenfalls reichlich Abnehmer*innen gefunden haben.

Aktuelles zum Remake
Neuer Patch für PS5 ist da, der das größte Problem anpackt!
von Dennis Müller
Neuer Patch für PS5 ist da, der das größte Problem anpackt!
Gothic Remake im Test – Ein toller Nostalgietrip, wenn ihr schmerzresistent seid
von Stephan Zielke
Gothic Remake im Test – Ein toller Nostalgietrip, wenn ihr schmerzresistent seid

Alkimia hat großes Interesse an Gothic 2

Was zudem überaus zuversichtlich stimmt, dass ein Remake von Gothic 2 in wenigen Jahren erscheint, sind die Aussagen von Entwickler Alkimia Interactive. So gab Game Producer Reinhard Pollice gegenüber GameStar bereits Ende 2024 folgendes Statement ab:

"Wir haben schon dutzende Ideen dazu, wir könnten eigentlich direkt loslegen (...). Mich würde das sehr freuen. Ich hoffe, den Spielern gefällt das Gothic 1 Remake so gut, dass wir das machen können.

Das Grundgerüst für ein Gothic 2 Remake steht

Mit dem Remake von Gothic 1 hat Alkimia zudem eine technische Basis geschaffen, auf die sie für weitere Gothic-Neuauflagen aufbauen können – dann hoffentlich auch mit der ein oder anderen Verbesserung auf Konsolen.

Zwar ist Gothic 2 ein größeres und komplexeres Spiel, mit dem vorhandenen Grundgerüst könnte der Release-Rhythmus jedoch deutlich erhöht werden, wodurch ein Release bis 2030 nicht unwahrscheinlich erscheint – vorausgesetzt natürlich der Erfolg hält weiter an und THQ gibt grünes Licht für die Entwicklung des Gothic 2 Remakes.

Würdet ihr euch über ein Remake von Gothic 2 freuen oder habt ihr nach der Neuauflage des ersten Teils wieder genug von der Rollenspiel-Reihe?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Gothic Remake

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 17 Minuten

Warum ein Gothic 2 Remake jetzt sehr wahrscheinlich ist

vor 4 Stunden

Das Gothic Remake ist für mich aktuell ein absolutes No-Go – zumindest auf PS5

vor 4 Stunden

Gothic Remake - Neuer Patch für PS5 ist da, der das größte Problem anpackt!

vor 19 Stunden

Im Gothic Remake Feuermagier werden: So findet ihr die Innos-Schreine für die Quest "Die Feuerprobe"

vor 19 Stunden

Gothic Remake: Diese 5 Einstellungen solltet ihr sofort anpassen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Warum ein Gothic 2 Remake jetzt sehr wahrscheinlich ist

vor 13 Minuten

Warum ein Gothic 2 Remake jetzt sehr wahrscheinlich ist
Mc Donalds WM 2026-Becher - Schnappt euch heute die neuen Cups und so bekommt ihr sie

vor einer Stunde

Mc Donald's WM 2026-Becher - Schnappt euch heute die neuen Cups und so bekommt ihr sie
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Mai 2026)   6     10

vor 3 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Mai 2026)
Microsoft enthüllt herbe Game Pass-Verluste: Millionen von Abonnenten hatten nach der letzten saftigen Preiserhöhung die Nase voll und sind abgesprungen   4  

vor 4 Stunden

Microsoft enthüllt herbe Game Pass-Verluste: "Millionen von Abonnenten" hatten nach der letzten saftigen Preiserhöhung die Nase voll und sind abgesprungen
mehr anzeigen