Steam-Konto eines PC-Spielers wurde mehrfach gehackt, aber er konnte es dank eines 19 Jahre alten Spiels zweimal retten

Die Moral von der Geschicht': Gut, dass es mittlerweile Zwei Faktor-Authentifizierungen gibt.

David Molke
31.12.2025 | 17:00 Uhr

Beim Anblick dieser Hülle dürften einige Fans extreem nostalgisch werden (Bild: reddit.comuserd20g). Beim Anblick dieser Hülle dürften einige Fans extreem nostalgisch werden (Bild: reddit.com/user/d20g/).

Ein PC-Spieler stand laut eigener Aussage schon zweimal kurz davor, seinen knapp 20 Jahre alten Steam-Account zu verlieren. Was natürlich niemand wollen kann – erst recht nicht, wenn man 6.000 Stunden in Dota 2 versenkt hat. Aber die physische Edition von Half-Life (ja, dem ersten!) hat diesem Menschen den sprichwörtlichen Hintern gerettet.

Wir hatten ja früher nichts, nicht einmal Zwei-Faktor-Authentifizierung – obwohl, doch! Nur anders

Zunächst einmal der obligatorische Hinweis: Seid vorsichtig im Internet, klickt nicht auf komische Links und checkt lieber alles doppelt und dreifach. Vor allem aber solltet ihr überall, wo es geht, die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, um auf Nummer Sicher zu gehen.

Ein guter Passwort-Manager kann ebenfalls Gold wert sein. Alles eingerichtet? Alles klar, weiter geht's. Aber erstmal noch ein Video vom Anfang des Jahres:

Video starten 15:58 Half-Life 3, GTA 6 und mehr: Unsere wildesten Vorhersagen für 2025!

Ein Reddit-User huldigt einem 19 Jahre alten Spiel und berichtet davon, dass er diese spezielle Version ganz besonders ins Herz geschlossen hat, weil er mit dem Code in der Hülle schon zweimal seinen Steam-Account wiederbekommen hat. Der sei gehackt worden und er habe sich nicht mehr anmelden können.

Weil es zu diesem Zeitpunkt (irgendwann innerhalb der letzten 20 Jahre) noch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Steam gegeben habe, wäre er beinahe richtig aufgeschmissen gewesen. Aber er konnte sich dann doch noch als der rechtmäßige Inhaber des Kontos ausweisen, weil er eben noch den Steam-Key dieser alten Half-Life-Version hatte.

FrüherTM – quasi vor Anbeginn der Zeit, als Steam noch ganz neu war – konnte man nämlich nicht einfach so, nur mit einer E-Mail-Adresse einen Steam-Account anlegen und Games haben in der Regel immer etwas gekostet. Man musste ein Spiel gekauft haben und benötigte dann zum Spielen Steam, musste Steam aber mit Hilfe des Codes aktivieren. So war es jedenfalls wohl in diesem Fall und einigen anderen.

In den Kommentaren melden sich diverse andere ältere PC-Spiele-Semester zu Wort, denen es ganz ähnlich ergangen ist, nur mit anderen Spielen. Eine Person verdankt zum Beispiel dem Car Mechanic Simulator von 2014, dass sie ihren Steam-Account nicht komplett verloren hat. Bei einem anderen Menschen war es das erste Call of Duty: Modern Warfare.

Besonders kurios an der Geschichte des Post-Erstellers wirkt allerdings, dass er sich Half-Life damals überhaupt nicht gekauft hat, um den legendären Singleplayer-Shooter und dessen Story zu spielen.

Im Gegenteil: Er wollte eigentlich nur Counter-Strike 1.6 zocken. Was ihm dann auch gelungen sei: Laut eigener Aussage hat der PC-Spieler nicht nur in Dota 2, sondern auch in Counter-Strike viele Tausend Stunden investiert.

Ist es euch auch schon einmal ähnlich ergangen? Wenn ja, mit welchem Spiel und seit wann seid ihr bei Steam?

