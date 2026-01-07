ARC Raiders: Ihr findet ständig "nackte" Raider im Spiel? Das hat einen guten Grund, denn Profis tricksen das Spiel damit gezielt aus

In ARC Raiders spielt das eigene Verhalten eine wichtige Rolle beim Matchmaking. Wer nach ein paar "aggressiven" Runden zurück in die "friedlichen" Lobbys möchte, kann diese Mechanik offenbar austricksen.
ARC Raiders: Der wohl einfachste Weg in friedliche Lobbys
ARC Raiders ist ein Extraction-Shooter, bei dem PvP grundsätzlich immer eine Option ist. Die Spieler*innen können sich aber auch dagegen entscheiden und zusammenarbeiten oder sich einfach aus dem Weg gehen.
Dass das PvP-Verhalten einen direkten Einfluss auf das Matchmaking hat, hat Embark schon im Dezember 2025 bestätigt. Wer "friedlich" spielt, wird also auch eher mit anderen "friedlichen" Spieler*innen zusammengewürfelt.
Ein Problem ist dabei, dass Runden in ARC Raiders oft sehr unterschiedlich ablaufen, wenn ihr alleine statt im Team loszieht. Duo- und Trio-Lobbys sind tendenziell PvP-lastiger als Solo-Matches. Die Matchmaking-Parameter werden aber offenbar gemeinsam gesammelt.
Wer also eigentlich friedlich spielt, dann aber ein paar Duo- oder Trio-Runden mit viel PvP einlegt, landet danach auch im Solo-Modus wieder öfter in "aggressiven" Runden. Einige Fans wünschen sich daher eine Anpassung, es gibt aber schon jetzt eine Lösung dafür.
Unter einem Reddit-Post, in dem genau diese Thematik diskutiert wird, verrät der User "Traditional-Row7925" nämlich, wie er damit umgeht. Den Post findet er hier:
Nach den PvP-Runden startet er demnach mehrmals "nackt", also ohne jegliche Ausrüstung, in Solo-Runden und gibt dann sofort auf, sobald er im Match gespawnt ist. Nach sechs bis sieben Wiederholungen soll sich das Matchmaking dann wieder umstellen.
Die aufgegebenen Runden würden demnach vom Spiel als "friedliche" Runden gewertet werden. Natürlich kann man auch mehrere Runden lang einfach darauf verzichten, andere abzuschießen, das bedeutet aber eben nicht, dass die anderen nicht trotzdem schießen.
Wenn ihr also schon in den ersten Sekunden eines neuen Matches eine Raider-Flare in den Himmel aufsteigen seht oder Raider komplett ohne Ausrüstung am Rand der Maps findet, könnte es sein, dass jemand diesen Trick ausprobiert.
Wie steht ihr dazu? Sollte das Matchmaking die Unterschiede zwischen Duos/Trios und Solo-Runden berücksichtigen?
