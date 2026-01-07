Stranger Things-Macher verraten, warum ein wichtiger Aspekt im Finale komplett untergegangen ist

Die Duffer Brothers haben sich in einem ausführlichen Interview zum großen Finale von Stranger Things geäußert.

Dennis Müller
07.01.2026 | 18:31 Uhr

Was passiert beispielsweise mit Dr. Kay am Ende von Stranger Things? Was passiert beispielsweise mit Dr. Kay am Ende von Stranger Things?

Knapp zehn Jahre hat uns Stranger Things auf Netflix begleitet. Anfang Januar kam es zum großen Serienfinale und die Schicksale von Elf, Max und den Jungs wurden besiegelt – naja, zumindest größtenteils. Einige spannende Fragen ließ Episode 8 nämlich offen. Achtung Spoiler!

So zum Beispiel, wie es mit dem Militär rund um Dr. Kay (Linda Hamilton) weiterging, nachdem das Upside Down und Elf verschwunden sind.

Warum das Militär am Ende keine Rolle mehr spielte

Im Interview mit der Seite Collider wurden die Macher von Stranger Things Matt und Ross Duffer (Duffer Brothers) jetzt zum Verbleib des Militärs am Ende von Episode 8 gefragt.

Video starten 1:14 Stranger Things geht auch nach Staffel 5 weiter und zwar als Prequel-Cartoon

Auf die Frage "Was ist mit dem Militär passiert, nachdem das Upside Down zerstört wurde", gab Ross Duffer folgende Antwort:

"In der 18 Monate langen Lücke? Ich nehme an, es gibt nicht mehr viel für sie [das Militär] zu tun. Das Upside Down können sie nicht mehr erkunden. Elf können sie nicht mehr jagen, da sie verschwunden ist. Ich vermute also, dass sie allmählich ihren Einsatz eingestellt und die Stadt verlassen haben."

Eine Erklärung, wenn auch eine recht dünne

Bricht man das Militär auf seinen reinen Einsatz herunter, so mag die Begründung von Ross Duffer sicher funktionieren. Im großen Kontext betrachtet und mit Blick auf die zahlreichen feindlichen Aufeinandertreffen der militanten Fraktion mit den Kids, wirkt die Erklärung jedoch äußerst dünn.

Sämtliche mögliche Konsequenzen für die Truppe rund um Hopper, Nancy und Mike, die zuvor zahlreiche Soldaten auf dem Weg ins Upside Down getötet haben, werden dabei ausgeblendet. Ebenso wie mögliche Konsequenzen für Dr. Kay, die Kinder gekidnappt und teils auch gefoltert hat.

Daher geben wir die Frage einmal an euch weiter. Wie seht ihr die Lücke in der Erzählung und generell: Wie hat euch das Finale von Stranger Things gefallen? Schreibt uns eure Meinung zu Staffel 5 gerne in den Kommentarbereich.

