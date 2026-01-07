PC-Nutzer möchte Windows 11 einrichten, als ihm der KI-Copilot zur Seite springt und Tipps ausspuckt, die schon seit Windows Vista veraltet sind

Ob Clippy sich wohl beim Vergleich mit Copilot beleidigt fühlt? Reddit hält ihn für passend. (Screenshot: Reddit/user/Padgriffin)

Künstliche Intelligenz gehört immer selbstverständlicher zur Ausrüstung von technischen Geräten. Wer beispielsweise am Rechner Windows 11 benutzt, ist zwingend mindestens einmal mit Copilot in Kontakt gekommen. Der KI-Assistent funktioniert aber wie ähnliche Anwendungen nicht immer fehlerfrei und erntet dafür gerade wieder Spott.

KI-Assistent liefert "hilfreiche" Lösungsvorschläge

Konkret hat User Padgriffin im Subreddit r/pcmasterrace ein Foto davon gepostet, wie Copilot wenig erfolgreich versucht hat, ihm oder ihr mit einem "Problem" zu helfen.

Der User wollte eigentlich nur Windows 11 auf seinem Arbeits-Computer aufspielen und vertippte sich bei der Eingabe der Netzwerkfreigabe. Der KI-Assistent erkannte hier wohl einen User in Not und ploppte mit einem Hilfefenster voller Lösungsvorschläge auf.

Das Problem daran? Die Hilfestellungen waren gar nicht für Windows 11 gedacht. Stattdessen lieferte Copilot Möglichkeiten, um Netzwerkfreigabe-Probleme in Windows XP zu lösen. Da hat sich die KI mal eben um 25 Jahre vertan.

Daraufhin heißt es:

"Die Hilfe ploppt direkt ungefragt auf und dann gibt Copilot mir Vorschläge, die schon seit Windows Vista veraltet sind. Danke, Microslop, sehr hilfreich."

Der Verdruss vieler User gegen die in diesem Fall wenig hilfreichen KI-Funktionen von Microsoft kommt auch nicht von ungefähr. Microsoft soll nämlich Berichten zufolge planen, in den nächsten Monaten über 80 Milliarden US-Dollar in Künstliche Intelligenz zu investieren – und im Gegenzug tausende Stellen abbauen.

Und auch der hauseigene Internetbrowser Edge wird in der neuesten Testversion an den Look von Copilot sowie dessen KI-Features angepasst. Auch wenn das nicht allen schmeckt.

Vor ein paar Tagen hatte Microsoft-CEO Satya Nadella im Gegenzug dazu aufgefordert, den Begriff "AI Slop" (also zu Deutsch etwa "KI-Müll") 2026 nicht mehr zu benutzen. Die Reaktionen auf Reddit und Co. fielen erwartungsgemäß aus: User prägten direkt den Begriff "Microslop" als Wortspiel auf Microsoft.

Im oberen Reddit-Post nehmen die User das Ganze immerhin mit Humor. Eine Person vergleicht die Hilfestellung etwa mit der von Microsoft Office-Assistent Clippy, der um die Jahrtausendwende nicht nur dafür bekannt war, niedlich zu sein, sondern auch nutzlose Lösungsvorschläge zu geben.

User Wheatleytron sieht das noch etwas pragmatischer: "Ich meine, zu diesem Zeitpunkt würdest du ohnehin besser damit fahren, wenn du [Windows] XP nutzen würdest." Auch, wenn das eigentlich kein guter Rat ist, da das alte Betriebssystem sehr unsicher ist.

