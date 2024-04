Stellar Blade auf Metacritic und Opencritic: So schneidet das Action-RPG bei der Kritik ab

Stellar Blade kommt international gut an, auch wenn es bei seinen Vorbildern nicht ganz mithalten kann.

Mit Stellar Blade erscheint morgen nach Rise of the Ronin bereits das nächste Action-RPG exklusiv für alle, die eine PS5 besitzen. Das Spiel war zuerst unter dem Namen Project EVE, passend zur Hauptfigur, bekannt und kommt vom koreanischen Entwickler Shift Up. Das Embargo für Tests ist schon gestern gefallen und wir verraten euch hier, wie das Spiel international ankommt.

Stellar Blade auf Metacritic und OpenCritic:

Metascore: 82*

82* Score auf OpenCritic: 84*

*Zuletzt abgerufen am 25.04. um 11:17 Uhr.

Den GamePro-Test findet ihr hier:

Test-Wertungen im Überblick

Magazin Wertung GamePro 82 GameStar (zum Test) 85 IGN 7/10 Destructoid 8/10 Wccftech 9/10 Push Square 8/10 VGC 4/5 Dexerto 4/5 ComicBook 4/5 Twinfinite 3,5/5 Press Start 9/10

Diese Stärken und Schwächen werden genannt

Hier fassen wir noch einmal für euch zusammen, welche Aspekte den Tester*innen gut gefallen haben und welche dagegen kritisiert wurden. Richtig gut kamen vor allem die Action, Welt und Atmosphäre des düsteren SciFi-Titels an. Die Story, ihre Dialoge und Charaktere können laut der meisten Reviews da nicht ganz mithalten.

Das ist positiv

spaßige, rasante Action

schicke SciFi-Welt

cooles, düsteres Setting

mitreißender Soundtrack

komplexes Kampfsystem

Das ist negativ

zu wenig Eigenständigkeit

Geschichte und Dialoge können nicht fesseln

blasse Charaktere

übertriebener Fanservice

Schaut euch hier den neuesten Trailer zum Spiel an:

7:23 Stellar Blade: Ein Blick hinter die Kulissen des neuen PS5-Exclusives

Darum geht's: In Stellar Blade übernehmt ihr die Rolle von EVE, die zu einem Landungstrupp gehört, der auf der größtenteils zerstörten Erde aufräumen soll. Hier haben sich nämlich jede Menge Monster eingenistet.

Im düsteren SciFi-Setting warten also haufenweise Gefahren. So wird EVEs gesamter Trupp schon ganz am Anfang der Story ausgelöscht und sie überlebt nur dank einer mysteriösen Person namens Adam. Zwischen all den Kämpfen, die die Protagonistin bestreiten muss, versucht sie, die Geheimnisse der dystopischen Welt zu ergründen.

Release: Stellar Blade erscheint am 26. April für PS5.