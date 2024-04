'Traurig, das wir Spiele dafür loben müssen': Stellar Blade-Fans freuen sich über New Game+ direkt zum Launch

Stellar Blade kommt jetzt doch schon direkt zum Start mit einem New Game Plus-Modus.

Viele Spiele werden erst nachträglich mit einem New Game Plus-Modus ausgestattet, bei manchen fehlt er sogar ganz. Zu Freude der Spieler*innen sieht das bei Stellar Blade anders aus: Das Action-RPG sollte erst ohne das beliebte NG+ an den Start gehen, jetzt ist der Modus aber doch schon dank des Day One-Patches mit an Bord. Und das sogar mit neuen Fähigkeiten.

Was ist New Game+? Der beliebte Modus erlaubt euch in der Regel, einen Titel nochmal von vorn zu spielen, wenn ihr ihn bereits beendet habt – jedoch mit dem Twist, dass ihr all eure freigeschalteten Fähigkeiten und oft auch Waffen und andere Ausrüstung mitnehmen dürft. Das geht dann normalerweise mit einem deutlich gesteigerten Schwierigkeitsgrad und manchmal mit noch mehr Finessen einher.

New Game Plus kommt direkt zum Launch von Stellar Blade

Das war geplant: Das Stellar Blade-Entwicklerstudio Shift Up hatte ursprünglich zwar angekündigt, einen New Game Plus-Modus zu einzubauen, aber der sollte nicht rechtzeitig zum Release passieren. Stattdessen war der Plan, das Ganze per Update irgendwann nachzureichen, wie es mittlerweile bei vielen Titeln üblich ist. In der Regel brauchen wir sowieso immer erstmal eine Weile, bis wir das Spiel zum ersten Mal durch haben.

Jetzt doch zum Release: Wie einige User auf Twitter und unter anderem Play3 schreiben, enthält der Day One-Patch nun aber doch schon den beliebten New Game Plus-Modus. Ihr könnt das Update 01.002.000 bereits auf der PS5 herunterladen und darin steckt auch das NG+.

Wir wissen auch schon, was im NG+ drinsteckt: Im New Game+ geht ihr mit all eurer Ausrüstung an den Start, aber auch den Fähigkeiten, Währungen, Items und Aufzeichnungen aus eurem vorherigen Durchlauf. Dazu kommen noch die Charakter-Verbesserungen, Drohnen-Upgrades und alle SP, die ihr besitzt. Nur der Missions-Fortschritt wird natürlich nicht übertragen.

Stellar Blade als Vorzeigebeispiel

Auf Reddit sorgt das für regelrechte Begeisterungsstürme, gleichzeitig aber auch für Ärger über andere Spiele, bei denen es entweder richtig lange gedauert hat, bis ein New Game Plus kam oder die bis heute darauf warten lassen.

Ich verstehe nicht, warum heutzutage so viele Spiele nicht mit NG+ starten. Es dauert immer Monate, bis sie es patchen. Es ist schön, ein Spiel zu sehen, das es am ersten Tag hat. - u/Parking_Hedgehog7454 Hey Insomniac, du hast 6 Monate gebraucht, um eine Funktion zu implementieren, die du bereits zuvor hattest. Bei diesem Spiel eines Entwicklers mobiler Spiele hat es -2 Tage nach der Veröffentlichung gedauert. - u/Johnny47Wick

Zu den Beispielen zählen Assassin's Creed Valhalla, Marvel's Spider-Man 2 oder Cyberpunk 2077.

Besonders praktisch für Stellar Blade: Einerseits fällt der Titel nicht besonders lang aus und andererseits bekommen wir im Lauf des Spiels jede Menge neue Attacken und Kombo-Optionen. Da bietet es sich natürlich an, direkt im Anschluss an die ersten 15 bis 25 Stunden gleich noch eine zweite Runde zu drehen und dann so richtig auf den Putz hauen zu können.

Wünscht ihr euch einen New Game Plus-Modus für mehr Spiele direkt zum Launch? Oder interessiert euch ein zweiter Durchgang meist gar nicht?