Meine große Story-Hoffnung 2024 kommt von den Life is Strange-Machern und gibt mir die perfekte 90er-Nostalgie

Meine Most Wanted-Liste für 2024 stand eigentlich schon, als während der Game Awards noch mal ein Titel dazukam, den ich am liebsten sofort starten würde. Der Lost Records: Bloom & Rage-Trailer versetzt mich sofort wieder zurück in die 90er und handelt von der Freundschaft zwischen vier Mädchen – ein spannendes Thema.

Da das Spiel aber nicht nur im Trailer alle Nostalgie-Knöpfe drückt, sondern auch noch von Dontnod kommt, hoffe ich auf mein großes Story-Highlight im nächsten Jahr. Schließlich steckt der Entwickler auch hinter großartigen Titeln wie Life is Strange und Tell Me Why.

Hier könnt ihr euch noch mal den Reveal-Trailer anschauen:

1:11 Lost Records: Neues Spiel der Life is Strange-Macher dreht sich um weibliche Freundschaft

Das wissen wir bereits über Lost Records

Worum geht's in dem Spiel eigentlich? Viele Infos gibt's abseits des Trailers aktuell noch nicht. Wir erleben eine Coming-of-Age Story, die sich um die Freundinnen Swann, Nora, Autumn und Kat dreht. Die Geschichte spielt zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten: 1995 sind die vier enge Freundinnen, später sehen sich die erwachsenen Frauen wieder, nachdem sie 27 Jahre keinen Kontakt hatten.

Was zu dieser langen Kontaktpause geführt hat, müssen wir im Spiel herausfinden. Die ehemaligen Freundinnen haben sich nämlich nicht einfach auseinandergelebt, sondern teilen ein Geheimnis, das sie auseinandergebracht hat. Im Trailer sehen wir zumindest mal, dass es einen Brand gegeben hat.

Sollte Lost Records sich ähnlich spielen wie frühere Don't Nod-Titel, müssen wir knifflige Dialog-Entscheidungen treffen, erkunden und können womöglich auch spezielle Kräfte nutzen, so wie Max, die in Life is Strange die Zeit zurückspulen konnte.

Das Spiel erscheint 2024 für Xbox Series X/S, PS5 und PC.