Stranger Things - Barb war Shannon Pursers erste große Schauspielrolle und damals wusste noch niemand, dass sie zur Kultfigur werden würde

Shannon Purser ist in Netflix' Stranger Things als Fan-Liebling Barb zu sehen – aber nicht für sonderlich lange.

Wer Stranger Things gesehen hat, mochte höchstwahrscheinlich auch Barb. Die Freundin von Nancy hat sich innerhalb kürzester Zeit zur Kultfigur entwickelt, auch wegen ihres dramatischen Schicksals. Aber wusstet ihr, dass das die erste Rolle von Schauspielerin Shannon Pursers vor der Kamera war?

Shannon Pursers hat vor ihrer Stranger Things-Rolle als Barb nur am Theater gespielt

In einem Interview mit Deadline aus dem August 2017 hat die Barb-Darstellerin bereits ausführlich darüber gesprochen, wie es für sie war, mit Stranger Things durchzustarten. Sie hatte sich vorher zwar schon für mehrere Rollen beworben, aber noch keine im Film- und Fernsehbereich bekommen.

1:51 Heute startet die Dokumentation zu Stranger Things: Sie zeigt, wie schwer es war, ein gutes Ende für die Hitserie abzuliefern

Für das damals noch unbekannte Stranger Things hatte sie ein Audition-Tape (also ein auf Video aufgezeichnetes Vorsprechen) eingeschickt und wurde daraufhin zu einem richtigen Vorsprechen eingeladen. Das war Shannon Pursers erstes Vor Ort-Vorsprechen. Noch am selben Abend habe sie dann die Zusage per Mail bekommen und sei völlig aus dem Häuschen gewesen.

"Ich war ungefähr 15, als ich entschieden hatte, dass Schauspielerei das ist, was ich professionell verfolgen wollte. Ich hatte schon seit ich ein Kind war Theater gespielt, bei einer Agentur unterschrieben und mich daran gewöhnt, vorzusprechen. Ich hatte aber noch nichts bekommen, ein paar Mal war ich nah dran und dann habe ich eines Tages eine E-Mail gekriegt, zu dieser neuen Show namens Stranger Things."

Da sie vorher noch nie an einem Filmset geschauspielert hatte, war es laut Shannon Purser ein ziemlich aufregender "learning by doing"-Prozess, vor der Kamera zu stehen.

Stranger Things selbst habe ihr ebenfalls sehr gut gefallen. Der Mix aus Sci-Fi und einem 1980er-Jahre-Film-Vibe war wohl genau ihr Ding. Dass ihr Charakter sich dann auch noch innerhalb kürzester Zeit zu einem absoluten Fan-Liebling und einer Kultfigur entwickelt hat, war dann natürlich sozusagen das Sahnehäubchen.

"Es war faszinierend für mich. Es überwältigt mich immer noch, dass sie diese Art von Reaktion hervorgerufen hat. Viel davon, denke ich, war Timing. Ich denke, dass viele Leute sich mit den Leuten identifizieren können, die weniger konventionell sind – zumindest, was Hollywood-Standards angeht. Leute, die Außenseiter oder unbeholfen sind."

Mittlerweile liegt Barbs Auftritt in Stranger Things natürlich schon eine Weile zurück. Für Shannon Purser war ihr Mitwirken aber wohl definitiv ein Karriere-Sprungbrett. Sie konnte seitdem bereits in drei Filmen und acht TV- beziehungsweise Serien-Produktionen bewundert werden. Beispielsweise in Riverdale, Life of the Party oder Sierra Burgess Is a Loser. Für ihre Barb-Rolle wurde die Schauspielerin sogar für einen Emmy nominiert.

Was haltet ihr von den Erzählungen der Barb-Darstellerin? Hättet ihr gedacht, dass es ihre erste große Rolle war?