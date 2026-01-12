Läuft gerade Heute startet die Dokumentation zu Stranger Things: Sie zeigt, wie schwer es war, ein gutes Ende für die Hitserie abzuliefern
53 Aufrufe

Franziska Hammerschmidt
12.01.2026 | 06:15 Uhr

Fans betrauern aktuell das Ende einer der erfolgreichsten Serien auf Netflix: Stranger Things. Nach einer wilden Theorie um ein verstecktes Ende, ist spätestens mit der Veröffentlichung der Doku »Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5« am 12. Januar 2026 klar: Die beliebte Sci-Fi-Serie ist wirklich vorbei.

In der Doku lassen die Duffer-Brüder noch einmal hinter die Kulissen der Produktion blicken und machen deutlich: Elf und ihren Freunden ein würdiges Ende zu bescheren, war alles andere als leicht. Auch für die Darsteller war der Prozess eine emotionale Achterbahnfahrt und es wurden viele Tränen vergossen.

Mit dem Stranger-Things-Universum ist aber noch lange nicht Schluss. Mit Tales from '85 erscheint bereits 2026 ein neues, animiertes Spin-Off, das sich zwischen Staffel 2 und 3 der Originalserie ansiedelt. Da es sich aber nicht um eine Live-Action-Serie handelt, sind Milly Bobbie Brown und Co. nicht mit von der Partie.
vor einer Stunde

vor einer Stunde

vor einer Stunde

