Nach dem Stranger Things-Finale: Sind Robin und Vickie noch zusammen? Die Duffer Brüder geben einen Hinweis

Die Zukunft von Vickie (links) und Robin wurde am Ende von Staffel 5 nicht klar gezeigt. (Bild: Netflix)

Achtung Spoiler! In diesem Artikel gehen wir auf das Ende von Stranger Things Season 5 ein.

Anfang Januar endete die Stranger Things-Hauptserie mit dem finalen Kampf gegen Vecna. Am Ende der letzten Folge bekommen wir dann auch einen kleinen Ausblick darauf, wie es mit Elf, Mike, Nancy, Hopper & Co. weitergeht. Einige Schicksale werden dabei deutlich gezeigt, andere bleiben dagegen vage.

Matt Duffer ist eher pessimistisch, was Robin und Vickie angeht

Vor allem die Beziehung zwischen Robin (Maya Hawke) und Vickie (Amybeth McNulty) sorgt in der Community für Diskussionen. Im Finale wird nicht klar deutlich, was aus ihrer Liebe wird, nachdem ihre heimliche Beziehung in Staffel 5 sogar dazu führte, dass Vickie letztendlich mit gegen Vecnas Bedrohung ankämpfte.

2:01 Stranger Things Staffel 5: Im Trailer bekommt ihr einen Vorgeschmack auf die finale Staffel des Netflix-Hits

Autoplay

Das kann die beiden näher zusammengeschweißt haben, oder aber nachträglich zu Problemen führen. Diese gemeinsame Erfahrung scheint für die Duffer Brüder, die Stranger Things erschaffen haben, aber weniger wichtig zu sein, wenn es um die Zukunft des Paares geht. In einem Interview mit Entertainment Weekly sagen sie:

"Bleiben Robin und Vickie zusammen? Vielleicht, vielleicht auch nicht.“ antwortet Ross Duffer. Sie wollen es den Fans ein bisschen selbst überlassen, wie es mit einigen Charakteren weitergeht. Sein Bruder Matt nimmt dagegen eine klarere, wenn auch nicht eindeutige Position ein:

"Aus meiner Sicht und der aller, die ich aus meiner Highschool-Zeit kenne, ist der Prozentsatz der Paare, die nach dem Auszug zum Studium zusammenbleiben, extrem niedrig."

Für ihn sind Lucas und Max eine Ausnahme, da ihre Liebe sehr tief sei. Vickie und Robin fallen mit dieser Aussage also eher in die Kategorie "Highschool-Romanze, die nach dem Abschluss nicht überlebt". Wobei er noch anfügt: „Aber man weiß nie."

Die Zeichen sprechen ebenfalls eher dagegen, dass die zwei noch ein Paar sind

Auch wenn wir von den Duffer Brüdern eine eindeutige Antwort erhalten haben, wirkt es nun so, als würde es das Paar nach dem Finale eher nicht schaffen. Darauf lassen auch ein paar Szenen in der letzten Folge schließen.

So ist Vickie etwa nicht auf der Abschlussfeier zu sehen. Außerdem könnte Robin mit ihrem Kommentar vor Steve, Nancy und Jonathan über "übergriffige Partner" vielleicht Vickie gemeint haben. In diesem Fall wäre es aber auch möglich, dass sie damit auf Steves Liebesleben anspielen wollte.

Außerdem dürfen wir nicht vergessen, wie schwierig das Ausleben einer homosexuellen Beziehung in den 80er Jahren der USA war. Die gesellschaftlichen Umstände dürften ebenfalls eine Herausforderung sein, die eher gegen als für eine weitere Beziehung sprechen.

Am Ende wissen wir es also nicht sicher und es liegt an uns, wie wir all das interpretieren.

Daher auch die Frage an euch: Was denkt ihr? Sind Robin und Vickie nach dem großen Finale noch zusammen, oder eher nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.