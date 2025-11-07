Läuft gerade Stranger Things geht auch nach Staffel 5 weiter und zwar als Prequel-Cartoon
Sebastian Zeitz
07.11.2025 | 11:57 Uhr

Stranger Things geht zwar in Kürze mit der letzten Staffel ins Finale, aber es ist noch lange nicht vorbei. Dafür sorgt eine neue Animationsserie, die 2026 an den Start gehen soll. Unter dem Namen Stranger Things: Tales from '85 erfahren wir mehr was zwischen den Ereignissen aus Staffel 2 und 3 passiert ist. Der Animationsstil erinnert vor allem an die League of Legends-Serie Arcane.
