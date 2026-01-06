Diese Stranger Things-Theorie erklärt ein 9 Jahre altes Mysterium aus Season 1 - warum Will überlebt hat und Barbara nicht

So jung und niedlich sahen die Stranger Things-Kids zu Beginn der Serie noch aus.

In der ersten Stranger Things-Staffel wurde nicht nur Will Byers ins Upside Down entführt, sondern auch Nancys Freundin Barb(ara). Aber während Will mehr oder weniger unbeschadet davongekommen ist, sieht die Sache bei Barb ganz anders aus. Wieso das so ist, könnte diese Theorie hier erklären.

Stranger Things-Theorie beleuchtet interessanten Unterschied zwischen Will und Barbara

Stranger Things Staffel 1 dreht sich vor allem um den verschwundenen Will, aber er ist natürlich nicht der Einzige, dem dieses Schicksal zuteil wird. Barbara war ein regelrechter Fanliebling, fand aber ein schauriges Ende. Erst wurde sie ins Upside Down entführt und dort dann von einem Demogorgon erledigt.

2:54 Stranger Things: Der Trailer zu Staffel 5 läutet das große Finale der Serie ein

Autoplay

Wieso die Sache bei Will so anders abgelaufen ist, beschäftigt Fans seit dem Release der ersten Season vor vielen Jahren. Aber womöglich gibt es eine gute und einfache Erklärung dafür, die insbesondere im Licht der Ereignisse aus Staffel 5 recht plausibel wirkt.

Die Theorie geht davon aus, dass Will schon zu diesem Zeitpunkt in sich schlummernde Kräfte hatte, die ihn vor dem frühen Tod im Upside Down bewahrt haben. Barbara hat offenbar über keine verborgenen, noch nicht aktivierten Kräfte verfügt und ist deshalb gestorben (via: ComicBook).

Wie wir alle seit der Mitte von Staffel 5 wissen, ist Will zu einer Art Zauberer (nicht Magier!) geworden. Er verfügt über inhärente Macht und kann den Hivemind von Vecna und den Demogorgons anzapfen. Vecna/Henry erklärt den Kindern in der fünften Staffel, er habe sie genau wegen dieser in ihnen schlummernden Kräfte ausgewählt.

Es könnte also sein, dass er zu Beginn einfach noch nicht besonders gut darin war, die für ihn passenden Kinder zu finden. Also solche, die auch selbst über verborgene Kräfte verfügen, die es Vecna überhaupt erst ermöglichen, sie für seine Zwecke zu missbrauchen. Barbara wäre dann einfach eine Art Fehlversuch gewesen.

Das klingt alles ein bisschen nach den Mutanten aus X-Men: Dort gibt es auch immer wieder Mutanten, die noch gar nichts von den in ihnen verborgenen Superkräften wissen. Dass sich die Duffer Brothers auch bei der Comicreihe inspirieren lassen haben, ist kein großes Geheimnis.

Die Theorie würde im Großen und Ganzen auch dazu passen, dass Henry selbst mit der mysteriösen Dimension X in Form eines glühenden Steins in Kontakt gekommen ist, wodurch er Superkräfte erhalten hat – die ihm dann wiederum abgezapft wurden und in bestimmten Menschen ähnliche Kräfte hervorrufen konnten (wie bei Eleven). Allerdings eben auch nur dann, wenn sie bereits die dafür passenden Anlagen in sich getragen haben.

Die Theorie hat allerdings auch ein paar Löcher: Theoretisch müssten dann alle 12 Kinder über ähnliche Superkräfte wie Will verfügen. Nicht nur Holly (der bereits prophezeit wurde, Portale wirken zu können), sondern zum Beispiel auch Derek und der ganze Rest. Darauf hat im Finale allerdings überhaupt nichts hingedeutet.

Womöglich lag es also auch einfach nur am Alter, weil Barb nicht so jung wie Will war. Immerhin erklärt Vecna in Staffel 5 ja auch, dass er vor allem deshalb die jüngeren Kids ausgewählt habe, weil sie noch so (willens)schwach und formbar seien.

Wie findet ihr die Theorie? Was glaubt ihr, warum Barb in Staffel 1 von Stranger Things gestorben ist und Will nicht?