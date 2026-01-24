Stranger Things - Jim Hoppers Name gehörte eigentlich einem Soldaten aus einem 39 Jahre alten Action-Klassiker, dem ein schreckliches Schicksal blühte

Daher stammt der Name Jim Hopper. (Bild: Netflix)

Die Netflix-Erfolgsserie Stranger Things steckt voller Anspielungen auf Filme der 1980er Jahre – so auch bei unserem Lieblingspolizisten Jim Hopper. Denn habt ihr gewusst, dass sein Name eigentlich aus dem Film Predator aus dem Jahr 1987 mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle stammt?

Leichte Predator-Beute

In besagtem Film war Jim Hopper der Name eines Kommandeurs der US-Armee, dem allerdings alles andere als ein Happy-End blühte: Er und weitere Einheiten wurden nach Guatemala entsandt, um CIA-Agenten zu retten, doch die Mission ging gehörig schief.

Die Einheit wurde von einem Yautja alias Predator überfallen, Hopper selbst wurde von dem Ungetüm ... nun ja, sagen wir mal: "bearbeitet". Im Film selbst ist von ihm danach nicht mehr viel zu erkennen. Alles, was von ihm übrig bleibt, ist ein hautloses Etwas...

Glücklicherweise blühte Jim Hopper aus Stranger Things dieses Schicksal nicht.

Weitere coole Fakten über Jim Hopper aus Stranger Things

David Harbour war nicht die erste Wahl für die Rolle als Jim Hopper. Ewan McGregor und Sam Rockwell standen ebenfalls zur Auswahl.

Hopper sollte ursprünglich am Ende von Staffel 3 sterben , die Duffer-Brüder entschieden sich letztendlich aber dagegen, weil "seine Geschichte noch nicht beendet war".

, die Duffer-Brüder entschieden sich letztendlich aber dagegen, weil "seine Geschichte noch nicht beendet war". Ein frühes Konzept der Serie sah vor, Hopper zum Lead-Charakter der Show zu machen. Die Duffer-Brüder entschieden sich letzten Endes aber dazu, stattdessen die Kids rundum Elf, Mike und Co. in den Mittelpunkt der Serie zu rücken.

Hoppers voller Name ist eigentlich James Hopper Jr.

Der Sheriff ist in der Debüt-Staffel 41-42 Jahre alt und in der finalen Staffel 45-47.

Welche spannenden Stranger Things-Trivia-Fakten kennt ihr außerdem?