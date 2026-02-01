"Ich hätte Alpträume" Vacna aus Stranger Things sah in frühen Designs mega gruselig aus

Ob Will wohl gerade gesehen hat, wie Vecna ursprünglich einmal aussah? (Bildquelle: Netflix)

Selbst in seiner jetzigen Erscheinung ist Vecna sicher niemand, den man unbedingt zum Kaffeekränzchen mit der Familie einladen möchte. Doch schauen wir uns frühe Designs des Bösewichts aus Stranger Things an, dann hätte es noch deutlich schlimmer kommen können.



Die anfänglichen Entwürfe von Concept Artist Michael Maher Jr sind nämlich waschechter Stoff, aus dem Alpträume gemacht werden.

Contentwarnung: Falls ihr unter Trypophobie leidet (der Angst oder dem starken Ekel vor Clustern aus kleinen Löchern), solltet ihr bei dem weiter unten verlinkten Reddit-Beitrag vorsichtig sein.

So sah Vecna einmal aus

Wollt ihr euch alle frühen Versionen von Vecna einmal anschauen, findet ihr die auf der Homepage von Maher Jr, der seit der zweiten Staffel von Netflix für seine schaurigen Designs angeheuert wurde.

1:14 Stranger Things geht auch nach Staffel 5 weiter und zwar als Prequel-Cartoon

Bereits vor vier Jahren hat es eine kleine Auswahl der Designs von Vecna schon auf Reddit geschafft und hier für reichlich Bewunderung gesorgt – oder Alpträume, je nachdem.

Durch eine bunte Mischung der Konzeptzeichnungen könnt ihr euch hier klicken und uns einmal verraten, welche ihr am besten bzw. gruseligsten findet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

In den Kommentaren wird Maher Jr. für seine Designs gelobt: "Alle Entwürfe sehen exzellent aus", schreibt beispielsweise Henry Creel – wohlgemerkt der Reddit-User, der sich den bürgerlichen Namen von Vecna geschnappt hat.

Das meiste Lob bekommt jedoch der erste Entwurf ab, auf dem Vecna gleich mehrere kleine Augen hat und den ihr oben in der Vorschau seht.

"Das erste Design ist der Stoff, aus dem Alpträume gemacht werden"

Dass letzten Endes nichts aus den frühen Konzeptzeichnungen von Maher Jr. wurde, liegt auch daran, dass Netflix dem Bösewicht mehr Persönlichkeit verleihen wollte und es Vecna-Schauspieler Jamie Campbell Bower mit dem finalen Design möglich war, mehr Mimik einzubringen.

Wie gefällt euch das finale Design von Vecna im Vergleich zu seinen früheren Versionen und wie gut hat euch die Rolle des Bösewichts gefallen?