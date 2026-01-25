Stranger Things borgt sich für Elf gleich mehrere Details bei einem 43 Jahre alten Stephen King-Charakter

Elf spielt in Stranger Things eine der Hauptrollen und wurde offenbar durch eine Stephen King-Figur inspiriert.

Der Netflix-Hit Stranger Things hat die Massen auch deshalb so sehr begeistert, weil die Serie so unglaublich viel 1980er-Jahre-Charme versprüht. Dazu kommen natürlich jede Menge Sci-Fi- und auch Horror-Elemente, die unter anderem durch Stephen King inspiriert wurden, wie die Duffer-Brüder schon verraten haben. Einige Details rund um Elf aka Eleven fallen dabei besonders auf.

Elf erinnert stark an Stephen Kings Firestarter beziehungsweise Feuerkind

In Stranger Things taucht recht bald das mysteriöse junge Mädchen namens Elf auf. Sie verfügt über übernatürliche Kräfte, kann die aber nicht endlos einsetzen und bekommt unter anderem Nasenbluten davon. Das alles kommt fast genau so auch in Stephen Kings Feuerkind-Roman vor.

1:51 Heute startet die Dokumentation zu Stranger Things: Sie zeigt, wie schwer es war, ein gutes Ende für die Hitserie abzuliefern

Autoplay

Im Feuerkind-Roman geht es um Andy McGee und seine Tochter Charly, die beide nach Experimenten einer geheimnisvollen Regierungs-Organisation über Superkräfte verfügen. Sie können allerlei telekinetischen Unfug treiben, aber bekommen davon ebenfalls Nasenbluten – wenn sie es übertreiben, sogar Hirnblutungen.

Das klingt schon sehr ähnlich und passt natürlich auch ganz hervorragend zu Stranger Things. Zu der Zeit, in der die Stranger Things-Handlung spielt, hat Stephen King schon über ein Jahrzehnt lang regelmäßig Horror-Romane veröffentlicht. Einige seiner Bücher tauchen sogar in Stranger Things auf.

Da liegt es natürlich nahe, sich auch sonst von dem Großmeister des Genres inspirieren zu lassen. Die grundlegende Story von Stranger Things (eine Gruppe Kinder bekommt es mit einer übernatürlichen, bösartigen Macht zu tun) dürfte nicht von ungefähr an die grobe Geschichte von Stephen Kings Es erinnern (via: ScreenRant).

Während die geheime Regierungs-Organisation in Feuerkind The Shop heißt und seine Experimente als gescheitert ansieht, wurden die Forschungen von Dr. Brenner in Stranger Things natürlich weiter geführt und sind noch mehr eskaliert.

Die Netflix-Serie hat die Klassiker-Vorlage also nicht nur als Inspiration genutzt und die eine oder andere Stephen King-Hommage eingebaut, sondern darauf aufgebaut, um etwas Neues, noch Größeres zu erschaffen.

Wie findet ihr es, dass so viele Details rund um Elf mehr oder weniger direkt aus dem Stephen King-Buch stammen?