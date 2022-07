Stray: So findet ihr alle Energydrinks und Getränkeautomaten

Im Katzen-Abenteuer Stray gibt es neben der Story auch noch einige Collectibles und Nebenmissionen zu entdecken. Wollt ihr die 100% erreichen, kommt ihr nicht drum herum, auch die Energydrinks im Spiel einzusammeln. Wir zeigen euch, wie ihr sie alle findet.

Das bekommt ihr für die Energydrinks

Insgesamt vier Energydrinks könnt ihr im Spiel einsammeln, allesamt in den Slums. Zwar könnt ihr sie selbst nicht konsumieren, dafür aber beim Händler Azooz eintauschen. Den findet ihr, direkt nachdem ihr in den Slums angekommen seid und mit dem Wächter in der roten Robe gesprochen habt, rechts von euch. Ihr könnt bei ihm zwei Gegenstände gegen Energydrinks eintauschen:

Ein Notenblatt für einen Energydrink

Eine Erinnerung für B-12 für drei Energydrinks

Wollt ihr wissen, wie das Katzen-Abenteuer im Test abschneidet, gibt es hier das Video:

So findet ihr die Energydrinks

Energydrink #1

Die erste Dose ist schnell gefunden. Steht ihr vor dem Wächter in der roten Robe, wendet ihr euch einfach nach links und geht dort die kleine Treppe runter. Der Getränkeautomat mit dem Energydrink steht dort auf der rechten Seite. Tippt auf Dreieck, wenn die Tastenaufforderung am Automaten erscheint und vergisst nicht, die ausgegebene Dose auch mitzunehmen.

Energydrink #2

Um den zweiten Energydrink zu erreichen, drehen wir uns vom Wächter weg und nehmen die Treppe nach unten. Dann biegen wir in die rechte Gasse ein und folgen ihr bis zu ihrem Ende, wo "RIP humans" an der Wand steht. Direkt daneben befindet sich der Getränkeautomat.

Alternativ können wir auch zurück zum Eingang der Slums gehen. Von hier aus müsst ihr einfach die erste Abzweigung links nehmen, die uns beim Eintreten noch versperrt war.

Energydrink #3

Den dritten Energydrink findet ihr auf den Dächern der Slums. Sucht euch dafür einfach einen Weg nach oben und schaut euch um. Am Rande der Slums gibt es ein Dach mit einer leeren Couch und einem Fernseher darauf. An der Seite des Daches findet ihr den Getränkeautomaten.

Energydrink #4

Der vierte Energydrink ist etwas kniffliger, aber auch nicht schwer zu finden. Am einfachsten erreicht ihr ihn ebenfalls von den Dächern aus. Dreht dafür dem Getränkeautomaten mit Energydrink #3 den Rücken zu und springt auf das Dach, wo ein Roboter neben einer leeren Couch sitzt. Von hieraus dreht ihr auch der Couch den Rücken zu, sodass ihr einen kleinen Welldach-Vorsprung vor euch seht. Springt nicht hinauf, sondern dreht die Kamera gerade nach unten, dann könnt ihr den Automaten unter euch entdecken.

Alternativ könnt ihr euren Weg ebenfalls wieder vom Eingang der Slums aus suchen. Nehmt hier nicht den ersten Eingang links, sondern den zweiten. Ihr trefft in der Gasse auf einen Roboter, der TV schaut. Klettert die Balken über ihm hoch, der Getränkeautomat befindet sich direkt über ihm.

Mit allen vier Energydrinks im Gepäck könnt ihr euch auch diese beiden Collectibles für Stray holen. Wollt ihr wissen, was ihr noch alles für die Platin-Trophäe braucht, haben wir hier eine Übersicht aller Stray-Trophäen und hier eine Übersicht aller Kapitel inklusive der Anzahl an Erinnerungen für euch.