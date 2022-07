Maunzen und schlafen: Für die Platin in Stray müsst ihr zur Katze werden

Das Action-Adventure Stray erscheint bereits in wenigen Tagen und dürfte für Katzenfans das PS5-Highlight im Juli sein. Im Spiel steuert ihr nämlich einen streunenden Maunzer durch eine von Robotern bevölkerte Cyberpunk-Welt und könnt so allerhand Dinge tun, die Katzen eben so tun: schlafen, miauen, herumspringen, sich kratzen und ... Mahjong spielen!?



Das geht zumindest aus der Trophäenliste hervor, die jetzt auf der Seite Exophase veröffentlicht wurde. Für Platin-Jäger schaut das Ganze nach einer überaus machbaren und durchaus spaßigen Aufgabe aus. Was ihr genau machen müsst, wollen wir euch hier aufführen.

Der Weg zur Platin in Stray

Auf dem Weg zur Platin müsst ihr insgesamt 24 Trophäen abstauben bzw. Aufgaben im Spiel meistern (8x Bronze, 9 Silber und 7x Gold).

Bronze

den Basketball dunken

9x sterben

das Vinyl im Klub ankratzen

in die Stadt fallen

B-12 übersetzt einen Roboter

die Papiertüte tragen

Mahjong mit den Robotern spielen

alle TV-Kanäle ansehen

Silber

100x miauen

500x springen

über eine Stunde schlafen

durch Midtown gehen ohne von den Sentinels entdeckt zu werden

B-12 treffen

ins Gefängnis gehen

alle Musiknoten zu Morusque bringen

an 5 Robotern schnüffeln

sich in jedem Kapitel kratzen

Gold

die erste Zurk-Verfolgung abschließen ohne geschnappt zu werden

den Abwasserkanal durchqueren ohne Zurks zu töten

das Spiel in unter 2 Stunden abschließen

Midtown erreichen

das Spiel abschließen

alle B-12-Erinnerungen finden

alle Badges einsammeln

Unsere Vorschau auf Stray

Bevor es am 19. Juli auf PS5 und PC losgeht, konnten wir das Action-Adventure bereits genauer unter die Lupe nehmen. Unsere Eindrücke erfahrt ihr entweder im Video oben, oder in unserer ausführlichen Preview zum Katzenspiel.

Eine Info für alle mit PS Plus Extra/Premium: Das Spiel wird laut Sony direkt zum Release im Service erscheinen.

Freut ihr euch bereits auf Stray und werdet auf PS5 die Platin in Angriff nehmen?