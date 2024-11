Streamer lässt Red Dead Redemption 2-NPCs von seinem Chat sprechen und das Ergebnis ist genau so witzig, wie ihr es euch vorstellt

Red Dead Redemption 2 steckt voller NPCs, die einiges zu sagen haben – dank dieser Mod hier mehr denn je.

Was soll schon schiefgehen, wenn die Zuschauer*innen eines Streamers die Figuren sprechen, denen er in Red Dead Redemption 2 begegnet? Eben! Was dabei herausgekommen ist, artet natürlich ziemlich ins Chaotische aus, ist aber genauso unterhaltsam anzuschauen und zu -hören. Aber sagt im Nachhinein bitte nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.

Red Dead Redemption 2-Streamer lässt Chat die NPCs sprechen und das ist pures Chaos

Darum geht's: Was bei Skyrim schon auf ganz besondere Art und Weise geklappt hat, muss doch eigentlich auch mit Red Dead Redemption 2 funktionieren. So oder so ähnlich dürfte sich das der Streamer und Programmierer Blurbs gedacht haben, bevor er dieses wahnwitzige Projekt gestartet hat.

Das kommt dabei heraus: Selbstverständlich versuchen offenbar alle Beteiligten, einfach den größtmöglichen Spaß an der Sache zu haben. So wird aus dem jungen Jack ein schießwütiger Todesengel und Arthur begegnet ununterbrochen den skurrilsten Figuren, die die verrücktesten Sachen zu ihm sagen.

Besonders in der Kombination mit dem eingeblendeten Namen der NPCs ergibt sich oft eine ganz spezielle Komik. Eine Person behauptet beispielsweise, Dutch Van Der Linde zu sein, sich aber einer Schönheitsoperation für den nächsten Raub unterzogen zu haben, um nicht erkannt zu werden.

Selbstverständlich wird Arthur auch immer wieder zu den wildesten Dingen aufgefordert. In einer genialen Borderlands-Hommage will ein NPC zum Beispiel dringend, dass Arthur ihn ins Gesicht schießt. Ein anderer beleidigt die Red Dead Redemption 2-Hauptfigur einfach nur wegen seiner angeblich so hohen Stirn.

Die Highlights des Videos könnt ihr in diesem kurzen Clip sehen, das komplette Video findet ihr auf YouTube:

I modded RDR2 so my Twitch chat can voice all NPCs live



I'm inviting the entire Internet to this horrible experiment



This is my magnum opus. pic.twitter.com/iOGXg8aIdm — Blurbs (@Blurbstv) November 20, 2024

So funktioniert das Ganze: Um überhaupt zu ermöglichen, dass die RDR2-NPCs sagen, was im Chat geschrieben wird, war eine umfangreiche Überarbeitung des Spiels nötig. Mit Hilfe einer Mod wurde ein Backend-Server implementiert, eine komplett neue Audio-Engine musste her und eine ganze Reihe an zusätzlichen, maßgeschneiderten Dialog-Funktionen und -Tools kam zum Einsatz.

Wie findet ihr die Idee, die Umsetzung und vor allem das Chaos, das dadurch entsteht?