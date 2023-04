Ja, ihr könnt Elden Ring theoretisch nur mit einem EEG steuern, wie diese Streamerin..

Okay, vielleicht habt ihr Elden Ring durchgespielt. Womöglich habt ihr auch Malenia besiegt. Ohne getroffen zu werden? Beim ersten Versuch? Aber habt ihr es schon einmal mit nur einer Hand versucht, einer Tanzmatte als Controller oder vielleicht sogar nur durch Hirnströmungen? Diese Streamerin hier setzt dem Ganzen aktuell die Krone auf: Sie hat Elden Ring durch die Kraft ihrer Gedanken geschafft. Klingt komisch, ist aber so.

Gedankensteuerung: Streamerin beendet Elden Ring mit einem EEG und ihren Hirnaktivitäten

Darum geht's: Twitch-Partner und Streamerin Perrikaryal hat ihren sogenannten Mind Control-Run in Elden Ring erfolgreich beendet. Das heißt, dass sie außer den Bewegungen ihrer Figur alles andere nur durch ihre direkten Hirn-Aktivitäten gesteuert hat. Attacken, Heilung, Zauber und dergleichen wurden also allesamt per Gedanken gesteuert.

Sogar Malenia besiegt: Perrikaryal schafft es so sogar, die allerhärtesten Bosse des ganzen Spiels zu erledigen. Hier seht ihr zum Beispiel, wie sie Malenia besiegt. Ja genau, die Malenia, den optionalen, ultraharten Boss, der so viele Elden Ring-Spieler*innen verzweifeln lässt.

Hier könnt ihr das Ende des großen Mind Control-Finales sehen. Richtig, die Streamerin schafft es sogar, das Elden Beast ganz am Schluss des Spiels nur durch ihre Hirnströmungen fertig zu machen.

Das wirkt schon sehr beeindruckend, anders kann man es kaum sagen:

Wie funktioniert das? Mit Hilfe eines EEG werden tatsächlich die Hirnströmungen gemessen. Mit der Hilfe der messbaren Hirnaktivitäten werden dann mit einer speziellen Anschluss-Vorrichtung tatsächlich Eingabeaufforderungen an das Spiel übermittelt.

Perrikaryal steuert die Attacken und alles andere bis auf das Movement also wirklich direkt mit ihren Hirn-Signalen.

Das plant sie als nächstes: Nachdem Elden Ring abgehakt ist, gibt es bereits die nächsten Pläne. Dieses Mal aber sogar ganz ohne Hände. Die Streamerin will Mario Kart völlig ohne Controller spielen und dann alles komplett nur per EEG und Hirnaktivitäten steuern. Auch Super Smash Bros. und der Elden Ring-DLC sollen noch folgen.

Wie findet ihr die Art, zu steuern? Habt ihr schon einmal etwas ähnliches gesehen? Was glaubt ihr, kommt als nächstes?