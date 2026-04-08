Heute Abend streamen: Dieser Disney-Film mit 91% auf Rotten Tomatoes läuft noch im Kino, aber ihr könnt ihn schon zu Hause sehen

Ein weiterer Fall führt das tierische Ermittlungs-Duo in ganz neue Viertel.

Wer keine Lust hat, ins Kino zu gehen und Filme lieber gemütlich auf der Couch schaut, muss inzwischen oft nicht mehr lange warten. Aktuelle Streifen landen häufig richtig schnell bei den großen Streaminingdiensten. So könnt ihr auch jetzt schon ganz bequem zu Hause einen Disney-Hit sehen und euch euer Popcorn selbst machen.

Um welchen Film handelt es sich? Zoomania 2

Zoomania 2 Bei welchem Streamingdienst könnt ihr ihn schauen? Disney+

2:20 Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall

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Das erwartet euch in Zoomania 2

Zoomania 2 (auf Englisch: Zootopia 2) erzählt die Geschichte von Fuchs Nick Wilde und Hasen-Polizistin Judy Hopps weiter. Die Handlung beginnt genau da, wo der erste Film 2016 aufgehört hat: Nick und Judy haben gerade eine große Verschwörung aufgedeckt, als sie mehr oder weniger durch Zufall auf eine weitere heiße Spur stoßen.

Bei einem Einsatz entdeckt Judy nämlich ein Stück Schlangenhaut. Wirkt erst mal in einer von Tieren bewohnten Stadt nicht seltsam, aber Reptilien haben eigentlich schon seit langer Zeit keinen Zutritt mehr zu Zoomania. Der Polizistin lässt der rätselhafte Fund keine Ruhe und so geraten Nick und sie in eine Ermittlung, die sie dieses Mal in ganz neue Viertel verschlägt.

Ihre Nachforschungen verlaufen erneut turbulent und ihr könnt euch auf einen Mix aus Humor und Action einstellen. Die offizielle Altersfreigabe liegt bei sechs Jahren, aber natürlich könnt ihr zu Hause selbst einschätzen, ob der Detektivfilm was für eure Kids sein könnte, falls sie jünger sein sollten.

Kinostart war Ende 2025, aber aktuell läuft Zoomania 2 parallel immer noch in vielen deutschen Kinos.

Zoomania 2 kommt bei der Kritik und dem Publikum richtig gut an

Auf Rotten Tomatoes hat der Film echte Traumwertungen abgeräumt. Das Tomatometer, das sich aus dem Review-Schnitt errechnet, steht bei 91%, die Publikumswertung kommt sogar auf stolze 96%. Die Kritik lobt die cleveren Witze und dass die tierische Action geschickt mit gesellschaftlich relevanten Themen verflochten ist.

Auch der Charme und die warmherzige Erzählweise kamen sowohl bei Kritiker*innen als auch beim Publikum gut an.

Natürlich finden sich aber auch ein paar Negativpunkte in den Rezenssionen: Einige Reviews befinden, dass der Film nicht ganz an das zehn Jahre alte Original herankomme und zu bemüht wirke, es zu versuchen. Oder dass er seine Themen zu sehr mit dem Vorschlaghammer präsentiere, aber insgesamt etwas zahmer oder einfach nicht mehr ganz so originell wirke.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr den Film womöglich schon im Kino gesehen oder habt ihr auf die Gelegenheit gewartet, ihn im Stream nachzuholen?