Street Fighter 6: Bei Amazon für PS5, PS4 & Xbox vorbestellen und Steelbook gratis sichern

Bei Amazon gibt's jetzt das Steelbook gratis, wenn ihr Street Fighter 6 vorbestellt.

Am 2. Juni erscheint mit Street Fighter 6 der neuste Teil der berühmten Fighting-Game-Reihe. Bei Amazon könnt ihr das Prügelspiel jetzt für PS5, PS4 und Xbox Series X (eine Xbox-One-Version gibt es nicht) vorbestellen und euch dabei das schicke Steelbook als kostenlose Zugabe sichern. Das Angebot gilt, solange der Vorrat an Steelbooks reicht. Hier findet ihr es:

Bei anderen großen Händlern in Deutschland wie MediaMarkt und Otto ist Street Fighter 6 bislang noch überhaupt nicht vorbestellbar, derzeit ist Amazon also weitgehend konkurrenzlos. Es könnte aber natürlich sein, dass die anderen Shops in den nächsten Wochen noch mit eigenen Vorbesteller-Angeboten nachziehen.

Was wird Street Fighter 6 bieten?

1:30 Street Fighter 6 - Neues Gameplay mit Real-Time Kommentaren einer Wrestlerin

Bekannte Charaktere & neue Kommantare: Obwohl der Release bald bevorsteht, ist noch gar nicht allzu viel über Street Fighter 6 bekannt. Wir gehen aber davon aus, dass Capcom euch diesmal beim Kern des Gameplays keine Experimente wagen wird. Das ist auch gut so, schließlich wurde dieses über Jahrzehnte perfektioniert. Die wohl auffälligste Neuerung liegt in der Präsentation der Kämpfe, denn diese werden nun wie in einem Sportspiel kommentiert. Davon abgesehen dürften sich Fans der Reihe aber schnell heimisch fühlen, zumal sich unter den 18 angekündigten Charakteren natürlich wieder die bekannten Namen von Ryu über Chun-Li bis Blanka finden.

Singleplayer mit Weltreise: In der Story-Kampagne, die den Namen „World Tour“ trägt, wird diesmal Luke eine besondere Rolle spielen und als euer persönlicher Trainer fungieren. Euer Avatar wird aber auf Reisen gehen und dabei auch den anderen legendären Kämpfern begegnen und Techniken von ihnen lernen. Minispiele sollen zwischen den Kämpfen für Abwechslung sorgen. Außerdem scheint es mit der Stadt Metro City eine relativ große und offene Hub-Spielwelt zu geben, von der aus ihr eure Reisen startet.