Neue Abby-Figur ist ziemlich teuer, aber sieht auch einfach klasse aus.

Wollt ihr dieses Sammlerstück in euren eigenen vier Wänden ausstellen, dann müsst ihr tief in die Tasche greifen. Allerdings scheint die Abby-Figur - zumindest den Bildern und Infos nach zu urteilen - richtig gut gemacht zu sein. Und sie ist auch noch auf nur 400 Stück limitiert. Sie bleibt außerdem nicht alleine, denn eine passende Ellie wird bald nachgeliefert und vervollständigt die spannungsgeladene The Last of Us Part 2-Szene.

Das ist die Abby-Figur für 1000 Dollar

Das ist der Preis: Die Sammlerfigur könnt ihr aktuell bei prime1studio.com vorbestellen. Sie wird auch nach Deutschland versandt, allerdings kostet die Figur 1099 Dollar, was umgerechnet etwa 1003 Euro sind.

Schauen wir uns die Abby-Nachbildung allerdings genauer auf den Bildern an, wird klar, dass ziemlich viel Aufwand in das Modell geflossen ist.

Die Gesichtszüge wirken authentisch wie die Abby, die wir aus dem Spiel kennen und viele kleine Details erinnern uns, dass sie auf unerbittlicher Mission in einer knallharten Welt ist. Auf ihrer Haut glänzt Schweiß, wir erkennen außerdem hervortretende Adern, Schmutz und kleine Verletzungen. Auch der "Stoff" ihrer Kleidung wirft dynamisch wirkende Falten.

Ihr könnt außerdem den rechten Arm austauschen, damit Abby wahlweise einen Molotov-Cocktail, eine Knarre oder einen Hammer halten kann. Dazu ist der Baustrahler, der hinter der Figur steht, mit LEDs ausgestattet, sodass er sie tatsächlich beleuchten kann.

Außerdem ist die Figur mit über einem halben Meter Größe auch ziemlich mächtig. Zum hohen Preis trägt aber sicher auch noch die strikte Limitierung auf 400 Stück bei.

Es geht noch teurer - mit Ellie!

Das ist aber noch nicht alles. Falls ihr noch mehr Drama braucht, gibt es bald noch die entsprechende Ellie-Figur zusätzlich. Diese ist auch schon auf der Angebotsseite zu sehen, allerdings noch nicht vorbestellbar.

Hier seht ihr zusätzlich die Ellie-Figur und eine mögliche Aufstell-Variante für beide (Bildquelle:https://www.prime1studio.com/tlouptii-abby-the-confrontation-upmtlou-01s.html/).

Die beiden Kontrahentinnen sind passend zueinander gestaltet. Die Bilder auf der der Webseite zeigen unterschiedliche mögliche Anordnungen, beispielsweise mit dem Rücken zueiander, nebeneinander oder so, dass sie um die Ecke rum schauen. Das legt nahe, dass die beiden als Set gedacht sind.

Der Preis des Sets: Trotzdem werden beide Figuren einzeln verkauft. Ein Preis für die Ellie-Figur ist noch nicht bekannt, aber sie wird wahrscheinlich ungefähr genauso viel kosten. Wollt ihr also beide haben, könnt ihr mit etwa 2000 Euro rechnen.

Wie gefällt euch die Figur? Würdet ihr sie kaufen, angenommen, ihr hättet das Geld gerade übrig? Und findet ihr sie einzeln schon spannend oder nur in der Kombi mit Ellie?