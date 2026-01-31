0 Aufrufe
Angekündigt & vergessen! Wann gibt's endlich Updates zu diesen 18 Spielen?
Jedes Jahr präsentieren uns Publisher in mehreren Directs, State of Plays oder sonstigen Shows ihre zukünftigen Spiele in schicken Trailern und Filmchen. Aber nicht jeder Titel schafft auch wirklich den Sprung zu uns – zumindest nicht so schnell.
Viel zu oft zeigen Developer ein Spiel viel zu früh und wir vergessen dann gerne mal, dass der Titel existiert. Oder hattet ihr noch Iron Man von Dead-Space-Remake-Studio EA Motive auf dem Schirm?
18 dieser verschollenen Spiele schauen wir uns in diesem Video einmal genauer an und wünschen uns nichts sehnlicher, als dass sie 2026 endlich erscheinen – oder zumindest mal ein Lebenszeichen von sich geben!
00:00 - Intro mit Beyond Good and Evil 2
01:41 - Gears of War: E-Day
02:36 - Little Devil Inside
03:46 - The Division 3
04:51 - Bioshock 4
06:14 - Judas
07:31 - Splinter Cell Remake
08:45 - The Wolf Among Us 2
10:07 - Riot Games MMO
11:22 - Kingdom Hearts 4
12:26 - The Elder Scrolls 6
13:34 - Dragon Quest 12: The Flames of Fate
14:41 - State of Decay 3
15:54 - Half-Life 3
16:43 - System Shock 3
17:17 - Deep Down
18:00 - Star Wars: Knights of the Old Republic Remake
18:54 - Iron Man
