Subnautica 2 Blei finden: So kommt ihr schon früh an viel von der wichtigen Ressource

Insbesondere am Anfang von Subnautica 2 macht es Sinn, sich schnell Blei zu beschaffen.

Die meisten frühen Ressourcen in Subnautica 2 findet ihr in der Nähe eurer Rettungskapsel. Bei Silber und Blei sieht das ein bisschen anders aus. Aber wer den Schall-Resonator haben will, braucht Blei. Wir erklären euch, wo ihr das wertvolle Metall schon früh und direkt zu Beginn des Unterwasser-Spektakels finden könnt.

Blei in Subnautica 2 finden

Der erste und zu Beginn am einfachsten erreichbare Fundort von Blei in Subnautica 2 befindet sich in nordöstlicher Richtung von eurer Rettungskapsel aus. Bewegt ihr euch etwa 280 bis 340 Meter in diese Richtung, kommt ihr in die Nähe des wertvollen Rohstoffs.

1:19 Subnautica 2-Trailer enthüllt Release-Zeitraum und Koop-Modus

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Habt ihr euch erst einmal mit Silber eingedeckt und eine zweite Basis im Norden errichtet, wie Kollege Stephan euch in diesem Silberguide zu Subnautica 2 ans Herz gelegt hat, könnt ihr den Schallresonator bauen. Den benötigt ihr, um damit in Windeseile auch größere Metall- und Gesteinsvorkommen abbauen zu können.

Blei im Nordosten: Danach solltet ihr Ausschau halten

Aber eines nach dem anderen: Wenn ihr von der Rettungskapsel aus ungefähr 280 Meter Richtung Nordosten geschwommen seid, solltet ihr einen bläulichen Strom unter Wasser erkennen können. Diese Strömung befördert euch mit hoher Geschwindigkeit zu eurem Ziel, einer Schlucht unter Wasser.

Bewegt ihr euch in dieser Schlucht nach Osten oder Westen, dann solltet ihr nicht nur große, sondern auch kleinere Blei-Vorkommen finden, die sich einfach per Hand abbauen lassen.

Alternativ schwimmt ihr von der Rettungskapsel einfach 340 Meter schnurstracks geradeaus Richtung Nordosten, taucht ab und findet dann rund um das recht große Wrack ebenfalls diverse kleinere Brocken Blei.

In diesem Video von ChemicalApes könnt ihr euch den Weg im Video anschauen:

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Die größeren Blei-Vorkommen könnt ihr zu Beginn leider noch nicht abbauen. Aber habt ihr erst einmal den Schall-Resonator zusammengebaut (wofür ihr zwingend Blei benötigt), lassen sich damit auch die großen Brocken knacken. Es lohnt sich also.

Subnautica 2 ist gestern, am 14. Mai 2026 auf PC und Xbox Series X/S in den Early Access gestartet. Das Survival-Spiel bietet zwar bereits eine ganze Menge Inhalte, bis zum vollständigen Release wird wohl aber noch eine ganze Menge Wasser den Ganges herunterfließen.

Die Entwicklung und Veröffentlichung wurde durch teils regelrecht bizarre Rechts-Streitigkeiten überschattet, die sich um die Gründer des Entwicklerstudios Unknown Worlds, den Publisher Krafton und hohe Summen drehen.

Spielt ihr schon fleißig den Early Access von Subnautica 2 oder wartet ihr bis zum 1.0-Release?