Subnautica 2 Inventar vergrößern: So findet ihr alle Biobetten mit den Upgrades

Wir zeigen euch, wie ihr euer Inventar in Subnautica 2 vergrößert.

Subnautica 2 lässt euch jetzt endlich in den Early Access abtauchen, doch wie so oft bei Crafting-intensiven Spielen macht euch ein begrenztes Inventar anfangs Schwierigkeiten. Mithilfe von Blackboxen anderer Kolonist*innen könnt ihr zum Glück euren Inventarplatz vergrößern. Wir verraten euch, wo ihr die Upgrades findet.

So könnt ihr euer Inventar vergrößern

Der Inventarplatz ist zum Start in das Unterwasserabenteuer von Subnautica 2 relativ begrenzt. An den Biobetten anderer Kolonist*innen könnt ihr euch allerdings permanente Upgrades sichern und so auch mehr auf einmal tragen.

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Um die Biobetten und Upgrades zu plündern, müsst ihr allerdings zuerst die richtigen Verstecke anderer Charaktere finden, die überall in der Spielwelt verstreut sind.

Haltet nach kleinen runden Bunkereingängen Ausschau, die euch in die jeweilige Mini-Basis führen. Insgesamt gibt es fünf solcher Orte, in denen ihr Inventar-Upgrades finden könnt.

Anitas Versteck finden

Der Bunker von Anita ist nur etwa 170 Meter von eurer Rettungskapsel entfernt. Schwimmt einfach in Richtung 70 Grad auf dem Kompass und ihr könnt ihn nicht verfehlen. Zum Bunker, der in einem System aus Höhlen gelegen ist, gibt es mehrere Eingänge.

Chaps Versteck finden

Chaps Bunker ist in einer Höhle direkt bei der alten Basis versteckt. Wenn ihr von eurer Rettungskapsel aus kommt, liegt der Höhleneingang auf der rechten Seite. In der Höhle zeigt euch eine im Boden steckende Leuchte an, wo der Eingang zum Bunker ist.

Nahemas Versteck finden

Nahemas Bunker befindet sich in südwestlicher Richtung von der Rettungskapsel aus. Nach etwa 250 Metern stoßt ihr auf eine Felswand. In einer Tiefe von knapp 90 Metern befindet sich der Bunkereingang direkt in der Wand.

Das Upgrade im Schiffswrack finden

Das Schiffswrack liegt etwas weniger als 500 Meter in östlicher Richtung von eurer Rettungskapsel aus. Das Biobett befindet sich in einer Tiefe von knapp 80 Metern . Der Eingang ist direkt neben einem Felsen versteckt.

Da das Schiffswrack im Vulkangebiet liegt, müsst ihr vorher die Genveränderung Hitzetoleranz freischalten, um dort zu überleben.

Quakers Versteck finden

Dieses Upgrade könnt ihr kaum verpassen, wenn ihr der Geschichte von Subnautica 2 folgt. Ihr könnt es euch aber natürlich auch vorher schon sichern. Schwimmt von der Rettungskapsel aus etwa 240 Meter in südöstlicher Richtung, bis ihr eine große Steinsäule findet. Am Fuß der Säule ist der Bunkereingang in einer Höhle versteckt.

Das Upgraden der Inventarslots ermöglicht es euch, mehr Items mit euch zu führen und auf euren Erkundungstouren einzusammeln. Es lohnt sich also, schon früh nach den Upgrades zu suchen, um dann mehr aus jedem Ausflug zu machen.

Habt ihr Subnautica 2 schon gespielt und wie gefällt euch der Titel bisher?