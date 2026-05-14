GTA 6 vorbestellen - Preorder-Start erfolgt angeblich in wenigen Tagen: Alle Infos im Liveticker

Ist GTA 6 bald vorbestellbar?

Es qualmt aktuell wieder deftig in der GTA 6-Gerüchteküche, kein Wunder: Laut Rockstar sollen diesen Sommer die Marketing-Maßnahmen für das Vice City-Abenteuer anlaufen und am 21. Mai findet Take-Twos nächster Earnings-Call statt; im Zuge dessen werden Neuigkeiten zum Open World-Abenteuer und auch ein dritter Trailer erwartet.



Auch zum Preorder-Start gibt's jetzt ein neues heißes Gerücht: Demnach könnten die GTA 6-Vorbestellungen am 18. Mai 2026 starten, der Startschuss würde also schon am Montag erfolgen. Diese Angaben basieren auf angeblichen Mails des US-Händlers Best Buy (via Wccftech), die mehrere Spieler*innen erhalten hätten.

GTA 6 vorbestellen - Alle Infos und Gerüchte zum Preorder-Start im Liveticker

10:41 Uhr Einen schönen guten Morgen, ihr Möchtegern-Gangster! In unserem Liveticker werden wir euch umgehend darüber informieren, sobald uns neue Gerüchte oder gar konkrete Infos zum Vorbesteller-Start von GTA 6 erreichen. Also bleibt dran!

13:33 Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?

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GTA 6 - Dritter Trailer und Preorder-Start am 18. Mai?

Wie eingangs bereits erwähnt, kursiert gerade das Gerücht, dass GTA 6-Vorbestellungen am 18. Mai (kommender Montag) starten könnten. Fans (via Resetera) vermuten im Zuge dessen außerdem, dass Rockstar am Montag endlich den dritten Trailer veröffentlichen könnte, der den Vorbesteller-Start einläutet.

Der Termin geht angeblich aus einer Best Buy-Mail hervor, die an Affiliate-Partner*innen des Händlers sowie Influencer*innen verschickt worden sei. YouTuber Frogboyx1Gaming zeigt uns angebliche Mail auf X/Twitter:

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In der angeblichen Mail werden Affiliate-Partner*innen von Best Buy über einen Aktionszeitraum (18. bis 21. Mai 2026) informiert, in dem sie 5 % Provision für Vorbestellungen von GTA 6 erhalten würden.

Wichtig: Der hier genannte Zeitraum (18. bis 21. Mai) bezeichnet nicht den Preorder-Zeitraum für GTA 6. Sobald die Preorder-Phase beginnt – ob das nun wirklich am 18. ist oder wann auch immer – kann der Titel natürlich bis zum geplanten Release am 19. November vorbestellt werden.

Frogboyx1Gaming ist angeblich nicht die einzige Person, die die Mail erhalten hat. Auf gtaforums.com sowie auf Resetera berichten weitere Spieler*innen, dass sie die Best Buy-Mail in ihren Postfächern aufgefunden hätten.

Bedenkt unbedingt: Rockstar hat bislang nicht kommuniziert, ab wann GTA 6 vorbestellt werden kann. Seht den oben genannten Termin deshalb unbedingt als Gerücht an. Sollten weitere Hinweise oder offizielle Infos dazu aufkommen, werden wir euch oben im Liveticker darüber informieren.

So oder so ist ein baldiger Preorder-Start von GTA 6 sehr wahrscheinlich, eben weil Rockstar nach eigenen Angaben diesen Sommer nicht nur die Marketing-Maßnahmen für den Titel starten will, sondern am kommenden Mittwoch auch Take-Twos nächster Earnings-Call stattfindet. Sprich: So langsam geht's in die heiße Phase über.

GTA 6 soll am 19. November 2026 für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt, ein nachträglicher Release ist allerdings sehr gut möglich.

Werdet ihr euch Grand Theft Auto 6 direkt vorbestellen, sobald das möglich ist?