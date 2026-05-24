Frecher Raubkopierer meldet Bug an Subnautica 2-Macher und die sagen kopfschüttelnd: "Ich hoffe, du überdenkst deine Lebensentscheidungen"

Nur weil ihr auf hoher See unterwegs seid, entschuldigt das noch keine Piraterie.

Leaks und Raubkopien gehören leider immer noch fest zur Spieleindustrie dazu. Gerade kleinere Studios leiden darunter besonders, weil sie Verluste oft nur schwer auffangen können.

Für viele Entwickler ist es deshalb frustrierend, wenn Spiele schon vor Release illegal im Netz landen – vor allem dann, wenn Menschen jahrelang an diesen Projekten gearbeitet haben.

So zuletzt auch bei dem neuen Survival-Spiel Subnautica 2.

Dreiste Suche nach Tech-Support

Schon vor dem offiziellen Release kursierten erste geleakte Versionen von Subnautica 2 im Internet. Auf Reddit tauchten Clips und Screenshots auf und teilweise soll das Spiel sogar bereits gestreamt worden sein.

19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

Autoplay

Am 13. Mai meldete sich schließlich ein Nutzer auf dem offiziellen Discord-Server von Subnautica mit einem technischen Problem. Also einen Tag, bevor das Spiel überhaupt erscheinen sollte.

Lead Designer Anthony Gallegos reagierte darauf schließlich ziemlich deutlich:

Danke, dass du ein Spiel raubkopiert hast, an dem ich jahrelang gearbeitet habe. Ich bin enttäuscht, dass du das tust, wo wir doch damit unseren Lebensunterhalt verdienen. Ich hoffe, du überdenkst deine Lebensentscheidungen.

Später erklärte Gallegos aber auch, dass ihn nicht einmal die Piraterie selbst am meisten gestört habe.

Piraten werden ihr Ding machen. Wir waren alle mal Kinder. Geld ist schwierig. Ich verstehe das.

Viel mehr habe ihn gestört, wie offen manche Nutzer mit den geleakten Versionen umgingen, während andere Fans noch legal auf den Release warteten.

Subnautica 2 trotz Leak ein riesiger Erfolg

Geschadet hat der Leak dem Spiel am Ende offenbar trotzdem nicht.

Laut Unknown Worlds verkaufte sich Subnautica 2 innerhalb von nur zwölf Stunden bereits über zwei Millionen Mal – trotz Game Pass. Auf Steam liegt die Nutzerwertung aktuell zudem bei über 90 Prozent positiven Reviews.

Viel anfangen können Spieler*innen mit dem Leak aber ohnehin nicht. Dabei handelte es sich laut Entwickler um unfertige Versionen, die weder das eigentliche Spielerlebnis noch die technische Qualität des finalen Spiels widerspiegeln sollten.

Und spätestens bei den kommenden Early-Access-Updates dürften die geleakten Versionen ohnehin schnell alt aussehen.

Habt ihr Subnautica 2 schon gespielt oder wartet ihr noch auf weitere Updates im Early Access?