Subnautica 2-Entwickler teast erstes großes Content-Update mit komplett neuer Region und einem der meistgewünschten Features

Nach einigen Hotfixes steht als nächstes Patch 1.1 und danach ein großes Inhalts-Update für Subnautica 2 an. Und das dürfte einen großen Fan-Wunsch erfüllen.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
05.06.2026 | 12:42 Uhr

Das sind die geplanten neuen Inhalte für Subnautica 2. Das sind die geplanten neuen Inhalte für Subnautica 2.

Subnautica 2 hat zweifellos einen fantastischen Release hingelegt und konnte sich seit Early Access-Start schon über 4 Millionen Mal verkaufen. Trotzdem wartet noch eine Menge Arbeit auf das Entwicklerteam, denn Fans warten jetzt sehnsüchtig auf neue Inhalte.

Die hat Design Lead Anthony Gallegos jetzt in einem neuen Video angeteast und dabei auch genauer verraten, was uns in der ersten neuen Region erwarten wird.

Update 1.1 und erweiterte Roadmap für Subnautica 2

Schon im Mai hatte das Entwicklerteam eine erste Content-Roadmap für Subnautica 2 geteilt. Seither hat sich ein bisschen was getan. Im Dev Log-Video geht der Design Lead jetzt genauer auf die Neuerungen ein, die uns im ersten großen Update 1.1 und darüber hinaus erwarten.

Video starten 19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

Zuerst einmal sind eine Reihe kleinerer Updates geplant:

  • Verbesserungen am Biomod-System: Mehr freischaltbare passive Slots und mehr Optionen zur Auswahl am Anfang des Spiels
  • Gameplay-Verbesserungen für Wracks
  • Aggressivität der Parasiten bei Blight-Befall soll deutlicher erkennbar sein
  • Priorisierungssystem für Voice-Over, damit die wichtigsten Audio-Infos abgespielt werden
  • Sprachaufzeichnungen lassen sich via PDA erneut abspielen

Für den Koop-Modus sind ebenfalls eine Reihe von Tweaks und Verbesserungen geplant:

  • Emotes
  • Proximity Voice Chat
  • weitere Anpassungsoptionen für Spielercharaktere
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Großes Content-Update mit neuer Region und Chassis

Danach geht es dann an das große Content-Update. Das bringt eine komplett neue Region, nämlich die Heimat des Collector-Leviathans mit neuen Kreaturen, Ressourcen und Storyfortschritt. Der Teaser klingt auf jeden Fall vielversprechend:

"Ich glaube, das wird wirklich das Gruseligste, was es bisher im Spiel gab."

Gallegos teast für das Update außerdem eine neue Chassis an, die "eine der meistgewünschten Spielererfahrungen" bringt und uns "stampfen" lässt – für Subnautica-Fans kann das eigentlich nur eines heißen, nämlich die Rückkehr des Prawn Suits.

Funktioniert der wie im ersten Teil, lassen sich damit nicht nur neue Tiefen erreichen, sondern ihr könnt euch auch – ganz wichtig! – endlich richtig mit den aggressiven Meeresbewohnern prügeln.

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Wie der Entwickler im Video auch betont, müsst ihr euch um euren Spielstand keine Sorgen machen. Statt also mit den neuen Inhalten von vorne starten zu müssen, sollt ihr einfach reinspringen und dort weitermachen können, wo ihr aufgehört habt.

Einen Termin für die Updates nennt Entwickler Unknown Worlds leider nicht. Da der Fokus jetzt aber weg von schnellen Hotfixes und hin zum 1.1-Update gehen soll, dürfte es hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis uns die ersten Neuerungen erwarten.

Schaut ihr bei den kleineren Updates noch rein oder wartet ihr direkt auf das neue Gebiet?

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