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Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

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Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

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Martin Le
15.05.2026 | 17:30 Uhr

Subnautica 2 ist endlich für 30 Euro im Early Access auf PC und Xbox Series Konsolen spielbar und landet auch gleich im Game Pass. Und auch wenn die Version 1.0 wohl noch mindestens zwei Jahre weit weg ist, bekommen wir hier schon ein eindrucksvolles Paket vom Entwickler Unknown Worlds. Und diesmal gibt's sogar einen Koop-Modus. Beim Test von Subnautica 2 sind uns aber auch ein paar Probleme aufgefallen, gerade bei der Story. Zum Glück spielt die für das Spiel keine sonderlich große Rolle und schmälert vor allem nicht die herausragende Unterwasser-Atmosphäre.
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Release: 2027 (PC, Xbox Series X/S)

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