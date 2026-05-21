Subnautica 2 Titanbarren - So stellt ihr die Ressource für die Kaulquappe und andere wichtige Ausrüstung her

Wie werden Titanbarren hergestellt? Wir zeigen es euch.

In Subnautica 2 ist Titan eine der allerwichtigsten Ressourcen, da wir es beim Crafting ständig brauchen – vor allem, wenn wir unsere Basis ausbauen wollen. Das Metall können wir zum Glück fast überall finden, aber was ist mit Titanbarren? Wo bekommen wir die her? Wir erklären es euch.

Titan für Titanbarren finden

Titanbarren wachsen in der Unterwasserwelt nicht einfach als Ressource nach, denn dabei handelt es sich um verarbeitetes Titan. Mit etwas Glück finden wir vielleicht mal Barren in der Welt, aber grundsätzlich müssen wir sie selbst herstellen.

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Dafür benötigen wir als allererstes einmal viel Titan, das wir einfach sammeln. An sich bekommen wir die Ressource überall – meist sind es kleine Vorkommen, in den gefährlicheren Gebieten gibt es aber auch größere Adern, die wir dann mit den Schallresonator zerkleinern müssen.

Falls ihr gezielt nach größeren Vorkommen sucht, kann euch auch die interaktive Karte helfen:

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Alternativ können wir Metallschrott sammeln und daraus Titan gewinnen. Die Metallplatten liegen meistens bei Wracks herum. An einem Fabrikator können wir den Schrott dann zu recyceltem Titan umwandeln:

1x Metallschrott = 4 Titan

Dass es sich dabei um recyceltes Titan handelt, ist für die weitere Nutzung übrigens egal. Es wird wie normales Titan behandelt, auch wenn der Name der Anleitung vielleicht erst etwas anderes vermuten lässt.

Prozessor bauen und damit Titanbarren herstellen

Haben wir genug Titan, müssen wir das nun zu Barren machen. Das geht mit dem Prozessor, den wir mithilfe des Konstruktionswerkzeuges bauen. Wir müssen also erst noch die Ressourcen für das Werkzeug und den Prozessor beisammen haben, sowie eine Basis besitzen, in die das Gerät auch hineinpasst. Außerdem müssen wir mindestens ein Prozessor-Fragment gescannt haben, um die Anleitung freizuschalten (z.B. 350 Meter nördlich von der Rettungskapsel auf 45 Meter Tiefe).

Aber bis die Titanbarren wirklich wichtig werden, sind die Gerätschaften und Anleitungen meist ohnehin schon durch den Spielfortschritt vorhanden.

Rezept für den Prozessor

2x Titan (sammeln)

1x Milde Säure (herstellen)

1x Kupferdraht (herstellen)

Bedenkt beim Bau des Prozessors, dass er auch Energie benötigt.

So konfigurieren wir den Prozessor und stellen Titanbarren her

Um den Prozessor zu konfigurieren, müssen wir auf der linken Seite mit ihm interagieren, denn rechts ist die Ausgabe.

Wählt Titanbarren als Bauplan. Packt das Titan in den Prozessor. Wartet 30 Sekunden lang, während aus dem Titan Titanbarren hergestellt werden. Entnehmt die fertigen Barren rechts aus der Prozessorausgabe.

Titanbarren brauchen im Prozessor 30 Sekunden. Währenddessen können wir uns anderen Dingen widmen.

Mit dem Prozessor können wir auch noch andere fortgeschrittene Rezepte anwenden. An dem Gerät können wir beispielsweise auch Gold-, Kuper- und andere Barren herstellen, aber auch starke Säure. Die benötigten Ressourcen und Dauer der Herstellung variieren dabei.

Wir können mehrere Einheiten in Auftrag geben, die dann automatisch abgearbeitet werden, bis alles aufgebraucht ist. Der Platz im Prozessor ist allerdings begrenzt.