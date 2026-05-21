Subnautica 2 Titanbarren - So stellt ihr die Ressource für die Kaulquappe und andere wichtige Ausrüstung her

Titanbarren sind wichtig, um etwa die Tadpole zu bauen. Aber wir können sie nicht einfach in Hülle und Fülle in der Unterwasserwelt finden, wir müssen sie herstellen.

Profilbild von Annika Bavendiek

Annika Bavendiek
21.05.2026 | 16:33 Uhr

Wie werden Titanbarren hergestellt? Wir zeigen es euch. Wie werden Titanbarren hergestellt? Wir zeigen es euch.

In Subnautica 2 ist Titan eine der allerwichtigsten Ressourcen, da wir es beim Crafting ständig brauchen – vor allem, wenn wir unsere Basis ausbauen wollen. Das Metall können wir zum Glück fast überall finden, aber was ist mit Titanbarren? Wo bekommen wir die her? Wir erklären es euch.

Titan für Titanbarren finden

Titanbarren wachsen in der Unterwasserwelt nicht einfach als Ressource nach, denn dabei handelt es sich um verarbeitetes Titan. Mit etwas Glück finden wir vielleicht mal Barren in der Welt, aber grundsätzlich müssen wir sie selbst herstellen.

Video starten 1:19 Subnautica 2-Trailer enthüllt Release-Zeitraum und Koop-Modus

Dafür benötigen wir als allererstes einmal viel Titan, das wir einfach sammeln. An sich bekommen wir die Ressource überall – meist sind es kleine Vorkommen, in den gefährlicheren Gebieten gibt es aber auch größere Adern, die wir dann mit den Schallresonator zerkleinern müssen.

Falls ihr gezielt nach größeren Vorkommen sucht, kann euch auch die interaktive Karte helfen:

Mehr zum Thema
Subnautica 2 Map - Mit dieser interaktiven Karte findet ihr Blackboxen, Basen und Ressourcen wie Gold viel einfacher
von Annika Bavendiek
Subnautica 2 Map - Mit dieser interaktiven Karte findet ihr Blackboxen, Basen und Ressourcen wie Gold viel einfacher

Alternativ können wir Metallschrott sammeln und daraus Titan gewinnen. Die Metallplatten liegen meistens bei Wracks herum. An einem Fabrikator können wir den Schrott dann zu recyceltem Titan umwandeln:

  • 1x Metallschrott = 4 Titan

Dass es sich dabei um recyceltes Titan handelt, ist für die weitere Nutzung übrigens egal. Es wird wie normales Titan behandelt, auch wenn der Name der Anleitung vielleicht erst etwas anderes vermuten lässt.

1
Subnautica 2 auf PS5 - So steht es um eine PlayStation-Version
von Annika Bavendiek
2
Subnautica 2: Alle Engelskämme- und Anpassungs-Fundorte
von Stephan Zielke

Prozessor bauen und damit Titanbarren herstellen

Haben wir genug Titan, müssen wir das nun zu Barren machen. Das geht mit dem Prozessor, den wir mithilfe des Konstruktionswerkzeuges bauen. Wir müssen also erst noch die Ressourcen für das Werkzeug und den Prozessor beisammen haben, sowie eine Basis besitzen, in die das Gerät auch hineinpasst. Außerdem müssen wir mindestens ein Prozessor-Fragment gescannt haben, um die Anleitung freizuschalten (z.B. 350 Meter nördlich von der Rettungskapsel auf 45 Meter Tiefe).

Aber bis die Titanbarren wirklich wichtig werden, sind die Gerätschaften und Anleitungen meist ohnehin schon durch den Spielfortschritt vorhanden.

Rezept für den Prozessor

  • 2x Titan (sammeln)
  • 1x Milde Säure (herstellen)
  • 1x Kupferdraht (herstellen)

Bedenkt beim Bau des Prozessors, dass er auch Energie benötigt. Bedenkt beim Bau des Prozessors, dass er auch Energie benötigt.

So konfigurieren wir den Prozessor und stellen Titanbarren her

Um den Prozessor zu konfigurieren, müssen wir auf der linken Seite mit ihm interagieren, denn rechts ist die Ausgabe.

  1. Wählt Titanbarren als Bauplan.
  2. Packt das Titan in den Prozessor.
  3. Wartet 30 Sekunden lang, während aus dem Titan Titanbarren hergestellt werden.
  4. Entnehmt die fertigen Barren rechts aus der Prozessorausgabe.

Titanbarren brauchen im Prozessor 30 Sekunden. Währenddessen können wir uns anderen Dingen widmen. Titanbarren brauchen im Prozessor 30 Sekunden. Währenddessen können wir uns anderen Dingen widmen.

Mit dem Prozessor können wir auch noch andere fortgeschrittene Rezepte anwenden. An dem Gerät können wir beispielsweise auch Gold-, Kuper- und andere Barren herstellen, aber auch starke Säure. Die benötigten Ressourcen und Dauer der Herstellung variieren dabei.

Wir können mehrere Einheiten in Auftrag geben, die dann automatisch abgearbeitet werden, bis alles aufgebraucht ist. Der Platz im Prozessor ist allerdings begrenzt.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Subnautica 2

Subnautica 2

Genre: Action

Release: 2027 (PC, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Subnautica 2 Titanbarren - So stellt ihr die Ressource für die Kaulquappe und andere wichtige Ausrüstung her

vor einem Tag

Alle Leviathane in Subnautica 2 - So kommt ihr an die Schallecho-Fähigkeit und haltet sie euch ansonsten vom Leib

vor einem Tag

Subnautica 2: Außerirdische Ruinen finden und öffnen - So versorgt ihr das Observatorium wieder mit Strom

vor einem Tag

Subnautica 2: Gold finden und abbauen - Fundorte und welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst

vor 2 Tagen

Subnautica 2: Alle Engelskämme- und Anpassungs-Fundorte
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Sowohl wertvoll als auch niedlich – Mutter versteht nicht, warum ihre Tochter wegen einer Pokémon-Karte so ausrastet, aber die Community klärt sie auf

vor 42 Minuten

"Sowohl wertvoll als auch niedlich" – Mutter versteht nicht, warum ihre Tochter wegen einer Pokémon-Karte so ausrastet, aber die Community klärt sie auf
Die günstige Alternative zu Forza Horizon 6 kommt mit über 600 Fahrzeugen und kostet im Amazon-Angebot nicht mal ein Drittel!

vor 43 Minuten

Die günstige Alternative zu Forza Horizon 6 kommt mit über 600 Fahrzeugen und kostet im Amazon-Angebot nicht mal ein Drittel!
PS6: Die wichtigsten Infos, Gerüchte und News zur Next-Gen-PlayStation   17

vor 50 Minuten

PS6: Die wichtigsten Infos, Gerüchte und News zur Next-Gen-PlayStation
mehr anzeigen