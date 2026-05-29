Subnautica 2 hat sich jetzt schon so gut verkauft, dass Publisher Krafton den umstrittenen 250 Mio.-Dollar-Bonus zahlen muss

Subnautica 2-Käufer*innen haben wohl dabei geholfen, den Devs ihren Bonus doch noch zu verschaffen.

Subnautica 2 hatte während der Entwicklung Probleme, die offenbar vor allem mit dem Publisher Krafton zu tun hatten. Dessen CEO soll ChatGPT gefragt haben, wie er die Auszahlung eines saftigen Bonus verhindern kann. Jetzt wird dieser Bonus wohl doch ausgezahlt, weil der Early Access-Release von Subnautica 2 schon jetzt so erfolgreich war.

Subnautica 2-Devs bekommen ihren Bonus, weil der EA-Launch so erfolgreich war

Es läuft extrem gut bei Subnautica 2: Der Early Access-Release wurde zwar verschoben (angeblich auch, um die Auszahlung des vertraglich festgelegten Bonus zu torpedieren) und hinter den Kulissen hat es ordentlich gebrodelt, aber der Start in den Verkauf war äußerst positiv.

19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

Autoplay

Insgesamt sind seit dem 14. Mai – in nur zwei Wochen – über vier Millionen Einheiten des Spiels verkauft worden. Auf Steam wurde ein Peak von über 467.000 gleichzeitig zockenden Menschen in Subnautica 2 erreicht. Das bedeutet, dass der gigantische Bonus jetzt wohl doch fällig wird.

Die Geschichte hinter diesem Bonus ist kompliziert und verworren. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Earn-Out-Klausel, die vertraglich festgelegt wurde und an bestimmte Meilensteine geknüpft ist.

Der eigentlich früher geplante Early Access-Release war wohl einer davon. Die Verschiebung soll vom neuen Management ganz bewusst eingefordert worden sein, damit das Subnautica 2-Entwicklerstudio Unknown Worlds bestimmte Umsatzziele nicht erreicht, die Ende 2025 fällig geworden wären, um sich für den Bonus zu qualifizieren (via IGN).

Die Folge war eine Klage und viel Hin und Her. Publisher Krafton hat erklärt, das Ganze sei unbegründet, es wären sogar Dokumente gestohlen worden und vieles mehr. Allerdings musste Krafton dann im März per Gerichtsurteil den gefeuerten Unknown Worlds-CEO Ted Gill wieder einstellen und den Zeitraum für das Erreichen des Ziels, an den der Bonus geknüpft ist, verlängern.

Offenbar ist der Publisher nach dem massiven Erfolg des Early Access-Starts von Subnautica 2 jetzt tatsächlich gezwungen, diesen Bonus zu zahlen, wie IGN berichtet. Das beruht auf Schätzungen von Alinea Analytics, denen zufolge Subnautica 2 in nur einer Woche 100 Millionen US-Dollar Umsätze generiert haben soll.

Das liegt laut Korean Economic Daily daran, dass Krafton zugesichert hat, für jeden Dollar 3,12 Dollar beziehungsweise maximal bis zu 250 Millionen US-Dollar zu zahlen, und zwar jedes Mal, wenn Unknown Worlds in einem Monat mehr als 69,8 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt. Tja, da kann wohl auch ChatGPT nichts dran ändern.

Wie geht es jetzt mit Subnautica 2 weiter?

Das Unterwasser-Survivalspiel wird wohl noch eine ganze Weile im Early Access bleiben. Möglicherweise sogar zwei bis drei Jahre, wie es auf Steam heißt. In der ersten Roadmap für die Early Access-Phase werden aber auf jeden Fall auch schon diverse Updates und neue Inhalte angekündigt.

Zunächst sollen aber vor allem Koop und Komfort im Mittelpunkt stehen. Neue Biome, Kreaturen und Co. kommen zwar auch, aber in etwas weiter entfernter Zukunft.

Wie findet ihr Subnautica 2 bisher? Gönnt ihr den Devs ihren Bonus?