Fortnite-Server reagieren nicht - Wann Fortnite wieder geht, Server-Status, Leaks und mehr zu Update 39.51 im Live-Ticker

Heute gehen die Server wieder offline.

Heute ist es soweit: Epic Games veröffentlicht das letzte Fortnite-Update vor dem Start von Season 2. Dieses trägt die Bezeichnung v39.51 und bringt abermals einen Serverdown mit sich, der bereits heute morgen startet. Wir begleiten das Prozedere im Liveticker für euch und informieren euch pünktlich darüber, wann die Downtime endet und ihr wieder zocken könnt. Auf geht's.

An welchem Tag gehen die Server offline? Am heutigen Donnerstag, den 05. März 2026

Am heutigen Donnerstag, den 05. März 2026 Zu welcher Uhrzeit startet der Serverdown? Wie gewohnt ab 10 Uhr (deutscher Zeit) Das Matchmaking wird bereits gegen 9:30 Uhr deaktiviert.

Dies wurde mittlerweile auch offiziell von Epic bestätigt.

10:14 Uhr Update 39.51 bringt nicht so viele Neuerungen ins Spiel und deshalb ist der Patch auch sehr klein. Ihr müsst auf der PS5 lediglich 2,4 GB herunterladen. 10:09 Uhr Die Fortnite-Server sind jetzt offline! Wie angekündigt, sind die Server jetzt offline. Die Downtime soll laut Epic Games knapp anderthalb Stunden dauern und bringt vor allem neue Skins und Collabs ins Spiel. Aber auch einige OG Classics, wie die Seven Cluster Cannon, kehren zu Battle Royale zurück. 09:29 Uhr Laut Epic kann es für die unten aufgelisteten Fortnite-Dienste bis zu 3 Stunden eingeschränkte Verfügbarkeit geben: Sessions: Bestehende Sitzungen laufen ab und Clients werden getrennt. Neue Einladungen können fehlschlagen. Suche und Matchmaking sind vorübergehend nicht verfügbar.

Title Storage: Anfragen können fehlschlagen und müssen möglicherweise erneut gesendet werden.

Player Data Storage: Anfragen können fehlschlagen und müssen möglicherweise erneut gesendet werden.

Analytics: Analytics im DevPortal werden möglicherweise nicht angezeigt.

09:19 Uhr Und hiermit ein herzliches GuMo an diesem Donnerstag, ähh Serverdown-Tag. Im GamePro-Liveticker werden wir die Wartungsarbeiten im Blick behalten und euch darüber informieren, wann ihr wieder wie gewohnt Fortnite zocken könnt.

Was bringt das Update? Das heutige Update 39.51 bringt OG Classics zum Battle Royale-Modus zurück. Sobald die Patchnotes stehen, erfahrt ihr es in unserem Liveticker.

Freut ihr euch auf das heutige Update?