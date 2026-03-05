Live

Fortnite-Server reagieren nicht - Wann Fortnite wieder geht, Server-Status, Leaks und mehr zu Update 39.51 im Live-Ticker

Fortnite erhält heute Update v39.51, begleitet von einem Server-Down um 10 Uhr. Alle Infos im Liveticker.

Linda Sprenger
05.03.2026 | 09:26 Uhr

Heute gehen die Server wieder offline. Heute gehen die Server wieder offline.

Heute ist es soweit: Epic Games veröffentlicht das letzte Fortnite-Update vor dem Start von Season 2. Dieses trägt die Bezeichnung v39.51 und bringt abermals einen Serverdown mit sich, der bereits heute morgen startet. Wir begleiten das Prozedere im Liveticker für euch und informieren euch pünktlich darüber, wann die Downtime endet und ihr wieder zocken könnt. Auf geht's.

Fortnite heute down - Wann startet der Serverdown für Update v39.51?

  • An welchem Tag gehen die Server offline? Am heutigen Donnerstag, den 05. März 2026
  • Zu welcher Uhrzeit startet der Serverdown? Wie gewohnt ab 10 Uhr (deutscher Zeit)
    • Das Matchmaking wird bereits gegen 9:30 Uhr deaktiviert.

Dies wurde mittlerweile auch offiziell von Epic bestätigt.

Fortnite - Serverdown heute: Alle Infos zu Update v.39.51 im Liveticker

Donnerstag, 05.03.2026

10:14 Uhr

Update 39.51 bringt nicht so viele Neuerungen ins Spiel und deshalb ist der Patch auch sehr klein. Ihr müsst auf der PS5 lediglich 2,4 GB herunterladen.

10:09 Uhr

Die Fortnite-Server sind jetzt offline!

Wie angekündigt, sind die Server jetzt offline. Die Downtime soll laut Epic Games knapp anderthalb Stunden dauern und bringt vor allem neue Skins und Collabs ins Spiel. Aber auch einige OG Classics, wie die Seven Cluster Cannon, kehren zu Battle Royale zurück.

09:29 Uhr

Laut Epic kann es für die unten aufgelisteten Fortnite-Dienste bis zu 3 Stunden eingeschränkte Verfügbarkeit geben:

  • Sessions:
    • Bestehende Sitzungen laufen ab und Clients werden getrennt.
    • Neue Einladungen können fehlschlagen.
    • Suche und Matchmaking sind vorübergehend nicht verfügbar.
  • Title Storage:
    • Anfragen können fehlschlagen und müssen möglicherweise erneut gesendet werden.
  • Player Data Storage:
    • Anfragen können fehlschlagen und müssen möglicherweise erneut gesendet werden.
  • Analytics:
    • Analytics im DevPortal werden möglicherweise nicht angezeigt.

09:19 Uhr

Und hiermit ein herzliches GuMo an diesem Donnerstag, ähh Serverdown-Tag. Im GamePro-Liveticker werden wir die Wartungsarbeiten im Blick behalten und euch darüber informieren, wann ihr wieder wie gewohnt Fortnite zocken könnt.

Video starten 0:35 Fortnite: Trailer zum Valentinstagsevent "Love & Legends

Was bringt das Update? Das heutige Update 39.51 bringt OG Classics zum Battle Royale-Modus zurück. Sobald die Patchnotes stehen, erfahrt ihr es in unserem Liveticker.

Freut ihr euch auf das heutige Update?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Fortnite
Amazon
Fortnite
ab 3,65 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Fortnite

Fortnite

Genre: Shooter

Release: 29.06.2020 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, iOS, Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 40 Minuten

Fortnite-Server reagieren nicht - Wann Fortnite wieder geht, Server-Status, Leaks und mehr zu Update 39.51 im Live-Ticker

vor einer Woche

Fortnite ist wieder live: Die Patch Notes von Update 39.50 im Live-Ticker

vor 3 Wochen

Start von Fortnite Chapter 7 Season 2 um zwei Wochen verschoben - das ist der neue Termin

vor 3 Wochen

Fortnite Server sind wieder online: Server-Status und Inhalte des Updates 39.40 im Live-Ticker

vor 3 Wochen

Fortnite: Trailer zum Valentinstagsevent "Love & Legends
mehr anzeigen
Preisvergleich
alle anzeigen
Fortnite
Amazon
Fortnite
ab 3,65 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Marathon startet heute: Release-Uhrzeit und weitere Infos zum Launch im Live-Ticker   1  

vor 4 Minuten

Marathon startet heute: Release-Uhrzeit und weitere Infos zum Launch im Live-Ticker
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (März 2026)   6     10

vor 30 Minuten

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (März 2026)
Coin Master-Free Spins - Alle aktuellen und kostenlosen Spin-Links (März 2026)   1

vor 33 Minuten

Coin Master-Free Spins - Alle aktuellen und kostenlosen Spin-Links (März 2026)
Fortnite-Server reagieren nicht - Wann Fortnite wieder geht, Server-Status, Leaks und mehr zu Update 39.51 im Live-Ticker

vor 39 Minuten

Fortnite-Server reagieren nicht - Wann Fortnite wieder geht, Server-Status, Leaks und mehr zu Update 39.51 im Live-Ticker
mehr anzeigen