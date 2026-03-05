Assassin's Creed: Black Flag-Remake kommt wirklich - Ubisoft bestätigt Resynched endlich mit erstem Teaser-Bild

Es kommt!

Zahlreiche Gerüchte aus den letzten Wochen und Monaten ließen eigentlich keine Zweifel mehr aufkommen, und nun haben wir die offizielle Bestätigung: In einem aktuellen Blogpost hat Ubisoft die Arbeiten am Remake von Assassin's Creed 4: Black Flag bestätigt. Die Neuauflage trägt den vollen Namen Assassin's Creed: Black Flag Resynched. Dies bestätigt das erste offizielle Artwork zum Piratenabenteuer.

Was wir bislang über Assassin's Creed: Black Flag Resynched wissen

Release: unbekannt.

unbekannt. Plattformen: wahrscheinlich PS5, Xbox Series X/S und PC.

Konkrete Infos zum Release-Datum des Black Flag Remakes gibt es noch nicht. Gerüchten zufolge soll Resynched aber schon in diesem Jahr erscheinen.

Aber immerhin gibt's, wie oben bereits angesprochen, ein erstes Artwork, das den Helden Edward Kenway auf einem Piratenschiff sowie den Titel und das Logo der Neuauflage zeigt:

Erstes Artwork zu Assassins Creed: Black Flag Resynched.

Weitere Infos zum Remake hält Ubisoft noch zurück, im Blogpost ist lediglich folgendes zu lesen:

Spekulationen rund um Assassin’s Creed sind nichts Neues, aber es lohnt sich, es noch einmal zu sagen:

„Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt.“ Nun ja – außer vielleicht in diesem Fall, denn einige Gerüchte haben gerade ein bisschen mehr Rückenwind.

Also halte dein Fernrohr auf den Horizont gerichtet.

Die Bestätigung des Remakes kommt alles andere als überraschend: Zuletzt häuften sich die Gerüchte. Ein Leak einer offensichtlich zur Neuauflage gehörenden Edward Kenway-Statue über die Second Hand-Verkaufsplattform Vinted setzte dem Ganzen die Krone auf.

Zu den Verbesserungen des Remakes sollen laut Gerüchten unter anderem eine hübschere Grafik, detailliertere Charaktermodelle, überarbeitete Animationen, dynamisches Wetter und vieles mehr gehören. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Weitere aktuelle Infos aus dem Ubisoft-Blogeintrag zu Spielen aus dem Assassin's Creed-Universum:

Assassin's Creed Hexe ist ein wirklich ambitioniertes Projekt, für das sich Ubisoft die Zeit nimmt, die es braucht. Klingt so, als müssen wir uns noch eine ganze Weile bis zum Release gedulden.

ist ein wirklich ambitioniertes Projekt, für das sich Ubisoft die Zeit nimmt, die es braucht. Klingt so, als müssen wir uns noch eine ganze Weile bis zum Release gedulden. Assassin's Creed Shadows befindet sich in seiner finalen Post Launch-Phase. Heißt, es kommen nur noch kleinere Updates mit größerem zeitlichen Abstand dazwischen. Überraschungen soll es aber dennoch geben.

befindet sich in seiner finalen Post Launch-Phase. Heißt, es kommen nur noch kleinere Updates mit größerem zeitlichen Abstand dazwischen. Überraschungen soll es aber dennoch geben. Assassin's Creed Unity erhält heute einen 60 fps-Patch.

Na, wie schaut's bei euch aus: Habt ihr Lust auf eine Neuauflage von Assassin's Creed: Black Flag oder würdet ihr lieber einen neuen Ableger aus der langjährigen Meuchelmörderreihe zocken?