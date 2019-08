Die besten Super Mario Maker 2-Level der GamePro-Community

Vor gut zwei Wochen hatten wir einen Aufruf gestartet. Ihr solltet uns die IDs eurer besten selbst gebauten Level aus Super Mario Maker 2 schicken und wir küren die Top 10 der GamePro-Community.

Nachdem ich jetzt all eure Kreation (durch-) gespielt habe muss ich an dieser Stelle zunächst ein riesen Lob an all die kreativen Bastler aussprechen. Ihr seid der Wahnsinn! Nicht nur waren die Level größtenteils gut und haben Spaß gemacht. Bei einigen Missionen war ich schlichtweg beeindruckt.

Eure Level im Stream:

Am 02. August werden ich und Kollege Basti die besten Level im Stream auf Facebook spielen. Im Anschluss kommt das Video wie versprochen hier in den Artikel.

Die 10 besten Level der GamePro-Community

Damit unsere Topauswahl hier nicht zu förmlich wird, habe ich mich gegen ein Ranking von 1 bis 10 entschieden. Zwei der Level und ein Projekt haben sich allerdings durch das Maß an Kreativität und Mühe so stark hervorgetan, dass ihnen eine Ehrenposition an der Spitze gebührt.

Top: MarioWars2 DarthBowsersRevenge

User: Joe89

Joe89 ID: HCM FCG W3G

HCM FCG W3G Abschlussrate: 48,93%

48,93% Herzen: 1704

Beschreibung: Star Wars

Urteil: Als Star Wars-Fan war ich von der Umsetzung und den vielen Anspielungen schlichtweg begeistert. Ein dickes Lob an Joe89, eines der coolsten Mario-Level, die ich je gespielt habe.

Top: Breath of the Wild Great Plateau

User: DonF204

DonF204 ID: 675 NL6 C7G

675 NL6 C7G Abschlussrate: 22,18%

22,18% Herzen: 95

Beschreibung: Das Vergessene Plateau aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Urteil: Zugegeben, selbst ich als Zelda-Banause, der nur wenige Stunden im Spiel verbracht hat, habe sofort das Startgebiet aus BotW samt verlassener Kirche erkannt. Die Rätsel passen natürlich perfekt zum Nintendo-Adventure. Dieses Level ist einfach fantastisch und ihr solltes es unbedingt spielen.

Auch toll: Mansion Adventure (376 4G0 W0G)

Top: World 1-1: Greenland

User: MrFlynn

MrFlynn ID: 9M8 KHH XQF

9M8 KHH XQF Abschlussrate: 51,44%

51,44% Herzen: 33

Beschreibung: Ein komplettes Spiel mit insgesamt 32 Leveln im Stil von Super Mario 2.

Urteil: Was soll ich sagen. Wer ein ganzes Spiel baut, das nicht nur Spaß macht, sondern einen Level für Level mehr fordert, dem gebührt Respekt. Das Projekt solltet ihr euch unbedingt anschauen.

The Temple in the Jungle

User: Lightzotz

Lightzotz ID: KQS HQ6 TTG

KQS HQ6 TTG Abschlussrate: 17,62%

17,62% Herzen: 26

Beschreibung: Dschungeltempel

Urteil: Schöne Urwald-Stimmung und ein insgesamt tolles Level, das man gemütlich spielen kann.

Tower Jump

User: Jumema

Jumema ID: FS0 L2J GPF

FS0 L2J GPF Abschlussrate: 7,58%

7,58% Herzen: 9

Beschreibung: Feuerspiralen und Sägeblätter

Urteil: Ein gut durchdachter und fordernder Level, der zurecht einen Platz in unserer Top 10 hat.

The Sea in the Forest

User: Aristokles

Aristokles ID: H96 Y6S FDG

H96 Y6S FDG Abschlussrate: 16,14%

16,14% Herzen: 25

Beschreibung: Es gilt einen düstern See zu durchqueren

Urteil: Ein klassisch gehaltener, langer Level, in den User Yoshi23 ersichtlich viel Mühe gesteckt hat. Die düstere Atmosphäre hat mir sehr gut gefallen.

CannonFodder

User: Krampengustl

Krampengustl ID: XD0 34V 2QF

XD0 34V 2QF Abschlussrate: 19,30%

19,30% Herzen: 17

Beschreibung: Wie es der Titel verrät, geht es um das Thema Kanonen

Urteil: Ein sehr spaßiges Level, in dem das Thema vom Anfang bis zum Ende perfekt umgesetzt wurde.

Bowser's Castle - Hard

User: Accio

Accio ID: F4Q VXP PXF

F4Q VXP PXF Abschlussrate: 3,88%

3,88% Herzen: 8

Beschreibung: Wem Bowser's Castle bislang stets zu leicht war, sollte dieses Level spielen.

Urteil: Das Level von Accio ist eine echte Herausforderung, die aber dank tollen Hindernissen und viel Abwechslung eine Menge Spaß macht.

Spectacular Snow Adventure

User: LudwigS

LudwigS ID: 74P PS0 K7G

74P PS0 K7G Abschlussrate: 19,02%

19,02% Herzen: 24

Beschreibung: Ein Schnee-Abenteuer mit unterschiedlichen Herausforderungen

Urteil: Ein sehr schön winterlich gestaltetes Level, mit viel Abwechslung, das einfach Spaß macht und in das sehr viel Mühe geflossen ist.

Trembling Palace

User: HateMaster

HateMaster ID: LKC DFL S7G

LKC DFL S7G Abschlussrate: 0,42%

0,42% Herzen: 8

Beschreibung: Extrem schwere Fahrt auf Totenköpfen

Urteil: An diesem Level habe ich mir bis zuletzt die Zähne ausgebissen und hatte doch sehr viel Spaß auf der actiongeladenen Fahrt, auf der jeder Sprung sitzen muss.

Die schwersten Level der Community

Im Folgenden habe ich noch zwei weitere Community-Level, an denen ihr euch ebenfalls die Zähne ausbeißen könnt und die eine echte Herausforderung sind.

Marios Slippery Escape

User: ProfFaBo ID: JQX 5G7 BKF : Abschlussrate: 0,57% Herzen: 16

WaterAdventure from Heaven

User: Sad4haru ID: WFR DRP 4YG Abschlussrate: 1,31% Herzen: 2

Super Mario Maker 2

Schickt uns hier eure besten Level

Zum Schluss nochmal ein großes Dankeschön an die Community. Auch wenn eure Level hier nicht vorhanden sind, hatte ich dennoch viel Spaß mit all den kreativen Level-IDs. Da ich gesehen habe, dass bereits viele weitere Level von euch erstellt und gepostet wurden, werde ich die Liste bei Zeiten updaten. Viel Spaß beim Bauen!

Welches ist euer liebster Level aus der Community?