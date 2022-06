Super Mario Odyssey mit 10 Marios auf einen Schlag: Fan macht Multiplayer möglich

Bei vielen First Party-Titeln von Nintendo bietet sich ein Koop-Modus an, denn damit können die spaßigen Mario-Abenteuer zusammen mit den Liebsten bestritten werden. Doch Super Mario Odyssey bietet lediglich einen eingeschränkten Koop-Modus, in dem eine Person in die Rolle von Marios Mütze Cappy schlüpfen kann.

Ein Modder hat diese Tatsache zum Anlass genommen, um eine Mod zu entwickeln, mit der es nun möglich ist, mit weiteren Spieler*innen durch die bunten Level von Super Mario Odyssey zu hüpfen. Wie lustig das aussieht, zeigt ein Video.

Neun Marios sind nicht genug

Darum geht es: Auf YouTube zeigt CraftyBoss, wie ein umfangreicherer Multiplayer-Modus in Super Mario Odyssey aussehen könnte. In dem Video hüpfen sieben Marios in verschiedenen Kostümen durch die Gegend, was nicht nur ungewohnt, sondern auch urkomisch aussieht:

Zehn auf einmal: Mit der Mod können insgesamt zehn Spieler*innen gleichzeitig zocken. Die Anzahl der Monde, die es im Spiel zu sammeln gilt, wird von allen Marios geteilt. Sammelt also ein Mario einen Mond ein, zählt er für alle weiteren. So ist es möglich, Super Mario Odyssey noch schneller durchzuspielen als bisher.

Vorsicht: Falls ihr euch für die Mod interessiert, solltet ihr daran denken, dass es sich dabei nicht um einen offiziellen, legalen und von Nintendo geprüften Inhalt handelt. Möglicherweise könnte die Mod Schäden an eurem Spielstand verursachen oder andere Fehler herbeiführen.

Wie unser Team Super Mario Odyssey im Einzelspieler-Modus fand, erfahrt ihr in diesem Video:

Weitere Multiplayer-Modi folgen

Die Mod befindet sich noch in einem frühen Stadium, weshalb CraftyBoss darauf hinweist, dass es zu Bugs kommen kann. Es befinden sich außerdem noch weitere Modi wie Verstecken in der Entwicklung, sodass es in Zukunft noch mehr Aktivitäten geben wird.

Fans wünschen sich mehr als den offiziellen Zweispieler-Modus: Dagegen sieht der bisherige lokale Zweispieler-Modus von Super Mario Odyssey ziemlich alt aus. Hier kann eine Person in die Rolle von Marios Mütze Cappy schlüpfen und so Gegner aufhalten und Gegenstände einsammeln. Das durchweg positive Feedback in der Kommentarspalte macht deutlich, wie sehr sich Fans einen "richtigen" Online-Modus für Super Mario Odyssey gewünscht haben.

Was ist mit dem nächsten Teil? Ein Nachfolger zu Super Mario Odyssey wurde bislang noch nicht angekündigt. Darum wissen wir auch noch nicht, ob Nintendo die Fanwünsche womöglich aufnehmen und einen Online-Multiplayermodus einbauen wird. Sollte sich ein Nachfolger anbahnen, könnte er womöglich in der kommenden Nintendo Direct vorgestellt werden. Diese soll Gerüchten zufolge am 29. Juni 2022 stattfinden.

