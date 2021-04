Super Mario Party überrascht mit Gratis-Update und bringt endlich richtigen Online-Multiplayer

Nintendo ist immer wieder für eine Überraschung gut: Super Mario Party hat heute einfach so ein Update spendiert bekommen. Das kommt gut zweieinhalb Jahre nach dem Launch des Nintendo Switch-Spiels, wurde nicht groß angekündigt und sorgt für Begeisterungsstürme bei Nintendo-Fans. Das liegt vor allem daran, dass Super Mario Party damit endlich einen richtigen Online-Multiplayer erhält. Was natürlich insbesondere während der aktuellen Pandemie eine extrem willkommene Neuerung darstellt.

Super Mario Party - Das steckt im Überraschungs-Patch

Überraschung! Damit dürften wohl nur die Wenigsten gerechnet haben: Nintendo bringt über zwei Jahre nach Launch von Super Mario Party ein kostenloses Update raus. Das wurde nicht groß angekündigt, enthält aber ein Feature, das sich viele Fans schon seit der Veröffentlichung wünschen. Endlich kann Super Mario Party auch richtig online gespielt werden.

Das steckt drin: Allzu große Änderungen solltet ihr ansonsten nicht erwarten. Der Wunsch nach zusätzlichen Spielbrettern verhallt weiterhin anscheinend unerhört (aber bei Nintendo kann man sich offensichtlich nie so sicher sein, was passiert).

Aber ihr dürft die Modi Mario Party sowie Partner-Party und jede Menge Minispiele jetzt eben auch online zocken.

Fans sind begeistert: Selbstverständlich gibt es immer auch Leute, die sich nicht mit dem aktuellsten Mario Party-Teil anfreunden können oder noch viel mehr und andere Dinge fordern.

Insgesamt überwiegt aber wohl eindeutig die freudige Überraschung derjenigen, die seit einer kleinen gefühlten Ewigkeit auf den Online-Multiplayer gehofft haben.

Vor allem, weil aktuell immer noch die Coronavirus-Pandemie wütet, bietet es sich natürlich an, statt im lokalen Couch-Koop lieber im Online-Multiplayer zu zocken. Ganz so, wie es jetzt eben auch in Super Mario Party geht. Dementsprechend kommt das kostenlose Update aktuell wohl auch ganz besonders gut an.

Viele Fans vermuten jetzt, dass es sich bei diesem Update zum Online-Multiplayer um ein Vorzeichen für ein neues Super Mario Party für die Switch handeln könnte.

Ein weiteres Super Mario Party-Spiel würden also offenbar auch eine ganze Menge Menschen kaufen. Vor allem, wenn es darin die Dinge geben würde, die Fans sich bereits für den aktuellen Teil wünschen.

Spielt ihr Super Mario Party wieder, jetzt, wo es auch einen Online-Multiplayer gitb? Was müsste ein Sequel noch alles bieten?