Mario Party: Neuer Teil für Switch ist wohl in Arbeit

Mittlerweile ist es über zwei Jahre her, dass Super Mario Party sein Debüt auf der Nintendo Switch feierte. In der diesjährigen Rekrutierungsbroschüre des zuständigen Entwicklerstudios, NDcube, ist ein Hinweis zu finden, dass uns in den kommenden Jahren ein neuer Titel für Switch erwarten könnte. Zu sehen ist die Broschüre bei Twitter in einem Tweet vom User Nintendo Memories.

Mitarbeiter für neues Projekt gesucht

In der Broschüre sind viele Titel, für die das Studio bekannt ist, in einer Art Zeitstrahl zu sehen. So rühmt sich das Entwicklerstudio mit Titeln wie Mario Party 10, Mario Party: The Top 100 oder Animal Crossing: Pocket Camp. Die Entwickler sind seit Mario Party 9 im Jahr 2012 für alle darauffolgenden Titel der Reihe verantwortlich.

Neues Mario Party: Am Ende des Zeitstrahls ist ein noch nicht enthüllter Titel zu sehen, der vermutlich für Switch entwickelt wird. So wie es scheint, handelt es sich hierbei um einen Mario Party-Titel, der sich in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Eine offizielle Ankündigung seitens Nintendo bleibt noch aus. Sobald es eine offizielle Enthüllung des neuen Titels gibt, erfahrt ihr es auf GamePro.

Link zum Twitter-Inhalt

Mario Party schreibt große Erfolge

Dadurch, dass für dieses Projekt noch Mitarbeiter gesucht werden, sollten wir erst in den kommenden Jahren mit einer Veröffentlichung rechnen. Dass es sich dabei um einen Switch-Titel handelt, ist mehr als wahrscheinlich, da die Switch jüngst erst die Hälfte ihrer Lebenszeit erreicht haben soll.

Großer Erfolg: Es ist zudem wenig verwunderlich, dass sich überhaupt ein neuer Mario Party-Titel in Entwicklung befindet. Der Erfolg des Spiels war so groß, dass zeitweise sämtliche Joy-Cons ausverkauft waren, die als einzige Steuermöglichkeit für das Spiel genutzt werden können.

Abwechslungsreicher Koop-Spaß

In unserem Test machte das Partyspiel für Switch einen spaßigen und abwechslungsreichen Eindruck. Unseren Eindruck zu Super Mario Party könnt ihr hier nachlesen:

Würdet ihr euch auf einen neuen Mario Party-Teil freuen?