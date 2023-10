Super Mario Wonder: Rätsel der Röhren – Alle Fundorte der Wundermarken

Alle Wundermarken im Suchtrupp-Level in W4 von Super Mario Wonder.

In den Suchtrupp-Aufgaben von Super Mario Bros. Wonder gilt es, fünf Wundermarken zu finden, um damit einen Wundersamen freizuschalten. Allerdings ist das gar nicht so leicht, für einige von ihnen müsst ihr nämlich richtig kreativ werden.

Steckt ihr mit dem Rätseln fest, könnt ihr ganz einfach unserem Guide folgen. Hier zeigen wir euch die Fundorte aller Marken im Rätsel der Röhren.

Suchtrupp-Level: Rätsel der Röhren

Rätsel der Röhren Empfohlener Charakter: egal

egal Empfohlenes Abzeichen: egal

egal Empfohlene Reihenfolge der Marken: 2, 4, 1, 3, 5

Hier findet ihr die Wundermarken im Suchtrupp-Level

Wundermarke 1

Die Marke versteckt sich in der obersten linken Ecke der Karte.

Für die erste Marke müsst ihr an den ersten goldenen Röhren vorbei und stattdessen über die Blöcke auf die obere Ebene springen. Haltet euch hier links und verschiebt dort die zweite goldene Röhre soweit wie möglich nach links. Jetzt könnt ihr auf sie rauf- und dann über die ganz linke Säule hinweg springen, um einen versteckten Bereich zu erreichen. Dort liegt die Marke auf dem Boden.

Wundermarke 2

Nehmt hier vom Start aus die sechste goldene Röhre und springt hinein, um in den Untergrund zu kommen. Ihr seht die Marke schon, könnt sie aber noch nicht erreichen. Stellt euch dafür erst einmal auf den orangenen Block und lauft dann nach links in den blauen Block hinein. Dann kommt ihr bei der geheimen Röhre rechts raus und könnt euch die Marke schnappen. Nehmt dann den gleichen Weg zurück.

Wundermarke 3

Diese Marke findet ihr auf der obersten Ebene auf der rechten Seite.

Springt wieder über die Blöcke auf die zweite Ebene, aber haltet euch diesmal rechts. Stellt ihr euch hier auf die dritte goldene Röhre von links, bewegt sich die erste Röhre von links nach oben. Springt rauf und von dort nach oben auf die Plattform mit der Marke. Hier ist ein wenig Timing gefragt, da sich die Röhren zurückbewegen, sobald ihr nicht mehr drauf steht.

Wundermarke 4

Lauft bis nach ganz rechts durch und springt durch die allerletzte goldene Röhre, um in dem abgeschlossenen Bereich zu landen. Deckt dann die unsichtbaren Pilzblöcke wie im Bild oben gezeigt auf. Zieht anschließend an der Kette und springt dabei auf die Blöcke, um die Marke zu bekommen.

Wundermarke 5

Sprint wieder hoch zur zweiten Ebene und haltet euch rechts. Hüpft jetzt in die sechste goldene Röhre von links, um in dem kleinen Areal rechts zu landen. Schiebt dann einfach nur die große Röhre ganz rechts zur Seite und ihr findet die Marke dahinter.

Super Mario Bros. Wonder ist erste große 2D-Mario-Jump&Run seit New Super Mario Bros. U, also seit knapp 11 Jahren. Hier dreht sich alles um die sogenannten Wunderblumen. Werden die berührt, passieren besondere Dinge.

Beispielsweise werden Röhren lebendig oder Charaktere verändern ihr Aussehen. Wonder fährt eine ganze Palette an spielbaren Charakteren auf. Mit dem neuen Elefanten-Item verwandelt ihr euch zudem in das entsprechende Rüsseltier.