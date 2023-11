Super Mario Wonder: Rätsel der Leere – Alle Fundorte der Wundermarken

Ihr verzweifelt bei der Suche nach den Wundermarken im Rätsel der Leere? Dann seid ihr hier genau richtig!

Die Suchtrupp-Aufgaben gehören zu den anspruchsvollsten Leveln in Super Mario Bros. Wonder. Hier gilt es, fünf Wundermarken zu finden, was dann wiederum einen Wundersamen freischaltet.

Diese Marken sind allerdings teils so gut versteckt, dass die Suche eventuell sogar für ein wenig Frust sorgen kann. Damit euch das nicht passiert, könnt ihr euch die Fundorte der Wundermarken bequem in unseren Guides anschauen. Hier jetzt die Lösung für den entsprechenden Level in Welt 3.

Suchtrupp-Level: Rätsel der Leere

Rätsel der Leere Ort : W3-Güldenfälle

: W3-Güldenfälle Empfohlener Charakter: Egal

Egal Empfohlenes Abzeichen: Egal

Egal Empfohlene Reihenfolge der Marken: 1, 2, 3, 4, 5

Hier findet ihr die Wundermarken im Suchtrupp-Level in Welt 3

Grundsätzlich müsst ihr in diesem Level etliche versteckte Blöcke sichtbar machen, die dann wiederum die Marken und Wasserfälle erscheinen lassen, mit denen ihr dann weiter nach oben kommt.

Wundermarke 1

Der Block links ist entscheidend.

Lauft an der sprechenden Blume vorbei und fangt an, die Blöcke sichtbar zu machen, indem ihr von unten gegen sie hüpft. Orientiert euch dafür am Bild oben. Im markierten Block ist die erste Marke versteckt.

Wundermarke 2

Die zweite Marke wartet nur ein Stückchen weiter oben.

Der Block mit der zweiten Marke ist schräg rechts über dem Fundort der zweiten Marke. Springt hoch und die erschienene Marke fliegt auf die linke Seite, wo ihr sie einsammeln könnt.

Wundermarke 3

Auch ohne die Wolke könnt ihr die Marke mit einem gezielten Sprung erreichen.

Hüpft weiter nach oben, um weitere Blöcke aufzudecken, darunter auch die erste Regenwolke auf der linken Seite. Schwimmt im Wasserfall nach oben und springt anschließend oben auf der Wolke gegen die versteckten Blöcke, welche eine weitere Marke freilegen.

Wundermarke 4

Der Block hier lässt sich leicht verpassen.

Von der zweiten Regenwolke aus müsst ihr weitere Blöcke erscheinen lassen, in dem ihr weiter nach oben springt – orientiert euch erneut an den Positionen auf dem Bild oben. Der Block mit Marke Nummer 4 ist auf der rechten Seite. Springt nach links in den Wasserfall, um sie einzusammeln.

Wundermarke 5

Die wohl kniffligste Marke im Rätsel der Leere. Springt von der Wolke, in der ihr Marke 4 eingesammelt habt, rüber zur nächsten Wolke und haltet euch ganz rechts, um erneut einen Block mit einer Wasserfall-Wolke zu aktivieren (Schritt 1). Springt dann rüber und haltet euch ganz links, um den letzten Block freizulegen und Marke 5 erscheinen zu lassen (Schritt 2).

Alle Wundermarken-Fundorte im Video

Falls ihr euch die Fundorte der Wundermarken lieber in Videoform zu Gemüte führen wollt, seid ihr bei uns ebenfalls an der richtigen Adresse. Unten findet ihr ein kurzes Guide-Video zum Rätsel der Leere.

1:09 Super Mario Bros. Wonder: Guide-Video zum Rätsel der Leere

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Super Mario Bros. Wonder ist erste große 2D-Mario-Jump&Run seit New Super Mario Bros. U, also seit knapp 11 Jahren. Hier dreht sich alles um die sogenannten Wunderblumen. Werden die berührt, passieren besondere Dinge.

Beispielsweise werden Röhren lebendig oder Charaktere verändern ihr Aussehen. Wonder fährt eine ganze Palette an spielbaren Charakteren auf. Mit dem neuen Elefanten-Item verwandelt ihr euch zudem in das entsprechende Rüsseltier.