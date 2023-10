Super Mario Wonder: Rätsel der Verstecke – Alle Fundorte der Wundermarken

Alle Wundermarken im Suchtrupp-Level in W2 von Super Mario Wonder.

Die Suchtrupp-Aufgaben gehören zu den kniffligsten Leveln in Super Mario Bros. Wonder. Hier gilt es jeweils, fünf Wundermarken zu finden, was dann wiederum einen Wundersamen freischaltet.

Diese Marken sind allerdings teils so gut versteckt, dass die Suche eventuell sogar für ein wenig Frust sorgen kann. Damit euch das nicht passiert, könnt ihr euch die Fundorte der Wundermarken bequem in unseren Guides anschauen. Wir beginnen mit dem ersten Suchtrupp-Levels des Spiels, das ihr in der zweiten Welt entdecken könnt.

Suchtrupp-Level: Rätsel der Verstecke

Rätsel der Verstecke Ort: W2-Wölkchen-Gebirge

Grundlagen: Generell könnt ihr die Wundermarken zwar mit allen Charakteren finden und erreichen, allerdings sind manche Figuren und Abzeichen besonders vorteilhaft. In diesem Fall sind es:

Empfohlener Charakter: Yoshi (Farbe egal)

Yoshi (Farbe egal) Empfohlenes Abzeichen: Fallschirmmütze

Fallschirmmütze Empfohlene Reihenfolge der Marken: 1, 3, 5, 4, 2

Hier findet ihr die Wundermarken im Suchtrupp-Level in Welt 2

Wundermarke 1

Die Eierblöcke über den Mopsie- und Kronenblöcken erleichtern den Aufstieg zusätzlich.

Die erste Marke findet ihr kurz nach dem Start des Levels, wenn ihr an der sprechenden Blume vorbeilauft. Hier gibt es ein paar unsichtbare Blöcke. Springt von unten dagegen, um sie aufzudecken. Der dritte Mopsie-Block lässt die Münze erscheinen, die ihr dann mit einem gut getimten Hüpfer erreichen könnt.

Wundermarke 2

Ein kniffliger Sprung, der sich aber lohnt.

Die zweite Wundermarke ist nicht auf den ersten Blick sichtbar. Sie befindet sich einen Gang tiefer in einem versteckten Toad-Block. Ihr müsst von unten dagegen hüpfen, um die Marke freizulegen. Prägt euch die Stelle auf dem Bild gut ein, der Flattersprung von Yoshi erleichtert den Fund hier ungemein.

Alternative: Falls ihr keinen Yoshi dabei habt, könnt ihr auch einfach die linke Röhre nach rechts schieben und habt so genug Höhe, um an den verstreckten Block zu kommen.

Wundermarke 3

Oben im Level gibt es eine goldene Röhre, die Superpilze ausspuckt. Hüpft genau in diese Röhe, um im Hintergrund des Levels zu erscheinen. Die Marke ist hier nur noch einen Hopser entfernt.

Wundermarke 4

Ganz unten im Level findet ihr diese Wundermarke.

Die wohl einfachste Marke im gesamten Level. Hüpft ganz rechts in den Schacht und lasst euch bis zum Boden fallen. Die Marke wartet ganz unten darauf, eingesammt zu werden.

Wundermarke 5

Für die letzte Marke braucht es ein klein wenig Geschick. Sie schwebt auf der oberen Etage ganz rechts in der Luft. Um sie zu erreichen, springt ihr auf die Plattform unter der Röhre, in die ihr für Marke Nummer 3 gehüpft seid.

Platziert euch auf dem kleinen braunen Block auf der rechten Seite und springt dann mit Anlauf in Richtung rechtem Bildschirmrand. Die Kombination aus Flattersprung und Fallschirmmütze sollte euch die Marke jetzt erreichen lassen.

Marken-Fundorte im Video

Falls ihr die Fundorte lieber in bewegten Bildern sehen wollt, haben wir hier ein kleines Walkthrough-Video für euch vorbereitet:

1:27 Super Mario Bros. Wonder: Guide-Video zum Rätsel der Verstecke

Super Mario Bros. Wonder ist erste große 2D-Mario-Jump&Run seit New Super Mario Bros. U, also seit knapp 11 Jahren. Hier dreht sich alles um die sogenannten Wunderblumen. Werden die berührt, passieren besondere Dinge.

Beispielsweise werden Röhren lebendig oder Charaktere verändern ihr Aussehen. Wonder fährt eine ganze Palette an spielbaren Charakteren auf. Mit dem neuen Elefanten-Item verwandelt ihr euch zudem in das entsprechende Rüsseltier.