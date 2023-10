Super Mario Wonder: Rätsel der Items – Alle Fundorte der Wundermarken

Hier sind alle Wundermarken-Fundorte für Suchtrupp-Level Nummer 4 in Mario Bros. Wonder.

Neben den klassischen Jump&Run-Abschnitten und kleineren Herausforderungen gibt es in Super Mario Bros. Wonder auch die sogenannten Suchtrupp-Levels. Hier müsst ihr insgesamt fünf Wundermarken finden.

Klingt simpel, ist es aber nicht unbedingt. Denn die Marken sind teils ziemlich gut versteckt und nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. Wenn ihr keine Lust auf langwierige Sucherein habt, seid ihr in diesem Guide genau richtig. Hier verraten wir euch die Lösung für den Suchtrupp-Level in Welt 6.

Suchtrupp-Level: Rätsel der Items

Rätsel der Items Ort : W6-Magma-Tiefen

: W6-Magma-Tiefen Empfohlener Charakter: Alle außer Yoshi und Mopsie

Alle außer Yoshi und Mopsie Empfohlenes Abzeichen: Egal

Egal Empfohlene Reihenfolge der Marken: 2, 5, 4, 3, 1

Hier findet ihr die Wundermarken im Suchtrupp-Level in Welt 6

Wie der Name schon verrät, müsst ihr in diesem Level geschickt die drei neuen Power-Up-Items einsetzen, um die Wundermarken einzusacken.

Wundermarke 1

Mit etwas Glück könnt ihr die Marke auch mit der Fallschirmmütze erreichen, der Bohrerpilz ist aber die sicherere Variante.

Schnappt euch zunächst das Bohrer-Item und danach das Elefanten-Item. Haut dann als Elefant die Blöcke rechts neben den Items kaputt und betretet den Abschnitt. Wechselt dann zum Bohrer und nutzt die beweglichen Plattformen, um zu den Fragezeichen-Blöcken zu kommen.

Hüpft nach oben, um ein paar Daisy-Blöcke aufzudecken und springt anschließend darauf. Hopst jetzt als Bohrer in die Decke und bewegt euch nach links, um die erste Wundermarke einzusammeln.

Wundermarke 2

Wechselt zur Elefantenform und springt auf die untere Etage. Benutzt euren Rüssel, um die Stachelkugel auf die linke Seite zu befördern, wo sie die Blöcke zerstört und ihr die zweite Wundermarke einsacken könnt.

Wundermarke 3

Dieser Block ist gut versteckt, und schaltet die Ranke zur Marke Nummer 3 frei.

Sammelt nun die Seifenblasenblume ein und bewegt euch anschließend über die beweglichen Plattformen wieder nach oben. Es gibt dort einen versteckten Toadette-Block, der eine Ranke aktiviert. Aktiviert den Block in der Elefantenform und klettert die Ranke empor, um nach oben zur dritten Marke zu gelangen.

Wundermarke 4

Springt auf die rechte Seite in die Nähe der drei Cheep-Cheep-Fische. Pustet jetzt in der Seifenblasenform mehrere Seifenblasen in deren Richtung, um sie zu besiegen und so die vierte Wundermarke sichtbar zu machen.

Wundermarke 5

Ganz rechts ist schon Marke Nummer 5 zu erkennen.

Die vermutlich am besten versteckte Wundermarke dieses Levels findet ihr schräg rechts unter den Fischen. Holt euch den Bohrer und stellt euch in dieser Form auf die bewegliche Plattform, die ganz nach rechts an die Wand fährt. Buddelt euch in den Boden und bewegt euch genau in dem Moment, in dem die Plattform die Wand berührt, nach rechts in den schmalen Gang. Hier wartet die letzte Wundermarke auf euch.

Alle Fundorte im Video

Ihr wollt lieber bewegte Bilder in Form eines kurzen Guide-Videos? Bitte schön!

2:10 Super Mario Bros. Wonder: Guide-Video zum Rätsel der Items

