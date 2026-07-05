Ich war in der Super Nintendo World in Japan und ausgerechnet das Essen hat mich komplett überrascht

Die lustige Mütze habe ich leider nicht gekauft, obwohl sie eigentlich zu jedem Outfit passen würde.

Als großer Spiele- und Freizeitpark-Fan hatte ich schon länger ein Auge auf die Super Nintendo World in den Universal Studios Japan geworfen. Im Urlaub konnte ich die bunte Themenwelt besuchen und habe es keine Sekunde bereut.

Fantastische Kulissen und überraschend gute Snacks

Wenn ich an Freizeitparks denke, denke ich in erster Linie an aufregende Achterbahnen, flotte Fahrgeschäfte und Kulissen, die mir das Gefühl geben, in eine fremde Welt einzutauchen. Das Essen kommt mir dabei weniger in den Sinn.

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Klar, ein paar Pommes oder ein Eis besorge ich mir schon mal. Meiner Erfahrung nach ist das Essen in den meisten Parks aber eher unterwältigend und außerdem teuer.

Mit genau dieser Erwartungshaltung bin ich dann auch am Tag des Parkbesuchs mit Onigiri und Bananen im Rucksack zu den Universal Studios in Osaka aufgebrochen.

Bei den Fahrgeschäften und vor allem auch den Kulissen wurden meine Erwartungen voll erfüllt und teilweise sogar noch übertroffen. In besonderer Erinnerung ist mir aber das Essen geblieben.

Das habe ich im Park gekauft und verputzt:

Bananen-Mango-Eis-Shake im Donkey Kong Country-Bereich. Den coolen Fass- Becher und den Löffel durfte ich hinterher sogar behalten

Super Star Pancake Sandwich mit Mango-Geschmack und Knusperstücken wie im Kaktus-Eis

Princess Peach’s Peach Soda

Einen pink-grünen Wicked-Churrito mit Erdnussbuttergeschmack

All diese süßen Leckereien waren nicht nur hübsch angerichtet und designt, sondern vor allem auch richtig lecker. Am besten hat mir das Donkey-Kong-Eis geschmeckt.

Hier seht ihr eine Live-Reaktion von mir:

0:15 Jonas probiert das Donkey Kong Eis in der Super Nintendo World in Japan

Eine absolute Empfehlung für Nintendo-Fans

Wenn ihr etwas für Nintendo und Freizeitparks übrig habt und einen Japan-Urlaub plant, kann ich den Besuch in den Universal Studios in Osaka ausdrücklich empfehlen. Die Themenbereiche Super Nintendo World und Donkey Kong Country sind die wohl beeindruckendsten, die ich bislang erlebt habe.

Abseits davon bietet der Park auch noch einen großen Hogwarts-Bereich inklusive Schloss und Winkelgasse, einen Jurassic Park mit Dino-Shows, eine große Hollywood-Umgebung, einen Abschnitt mit den Peanuts und Hello Kitty sowie die Villaincon aus den Minions-Filmen.

Ein Tag hat für uns ausgereicht. Bei der doch recht kurzen DK-Achterbahn mussten wir allerdings etwas mehr als zwei Stunden anstehen. Darüber hinaus hielten sich die Wartezeiten aber in angenehmen Grenzen.

Jonas Herrmann Jonas kann immer noch nicht ganz fassen, dass alle, die früher gesagt haben, er solle weniger zocken und was nützliches machen, tatsächlich falsch lagen. Da er auch nach dem Soziologie-Stuidum kaum mehr als seine Schreibfähigkeiten und sein nicht zuletzt aus zahlreichen verschlungenen GamePro-Heften gesammeltes Videospiel-Wissen vorweisen konnte, versuchte er beides als Freelancer zu vereinen. Mit Erfolg.

Beim Ticketkauf hat man auch die Möglichkeit, verschiedene Pakete mit Fast-Pass (also bestimmte Fahrgeschäfte ohne Anstehen) und garantierten Eintritten zu wählen, die dann natürlich extra kosten. Wir hatten “nur” den garantierten Eintritt in die Super Nintendo World und haben zu zweit schon knapp 130 Euro gezahlt. Im Park kommen dann natürlich noch optionale Ausgaben für Merch und Ähnliches dazu.

Ein Hinweis noch für Vegetarier: Abseits von Süßigkeiten und Pommes werden im Grunde keine vegetarischen Speisen geboten. Zum Glück sind gerade die süßen Snacks aber eben auch fantastisch und man kann problemlos abgepacktes Essen mit in den Park nehmen.

Wart ihr schon in der Super Nintendo World oder habt ihr irgendwelche Fragen zum Besuch? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare!



