Switch 2 nur heute im Top-Angebot: Mario-Kart-Bundle jetzt günstig wie lange nicht abstauben!

Wenn ihr die Nintendo Switch 2 zum Top-Preis abstauben wollt, solltet ihr besser schnell sein.

Update vom 2. April, 17:35 Uhr: Das ursprüngliche Angebot ist inzwischen leider ausverkauft und einen ähnlich guten Deal gibt es aktuell nirgendwo. Falls ihr dringend nach einer Switch 2 sucht, könnt ihr hier bei Amazon zumindest ein bisschen Rabatt bekommen:

Originalmeldung vom 02. April, 09:32 Uhr:

Über eBay könnt ihr die Nintendo Switch 2 gerade zum Top-Preis im Bundle mit Mario Kart World abstauben. Auf der Shopseite wird euch zwar noch ein Preis von 489€ angezeigt. Wenn ihr den Gutscheincode SPARK15 verwendet, sinkt der Preis für das Bundle, dessen UVP bei 509,99€ liegt, jedoch auf nur noch 439€! Laut Vergleichsplattformen gibt es aktuell kein besseres Angebot. Hier findet ihr den Deal:

Der Gutscheincode gilt allerdings nur noch heute, weshalb der Deal pünktlich um Mitternacht enden dürfte, falls er nicht sogar schon vorher ausverkauft ist. Verkäufer ist der größere eBay-Händler Sbdirect24 mit aktuell 98,3 Prozent positiven Rezensionen und mehr als 350.000 verkauften Artikeln auf eBay, der häufiger Konsolen und andere Gaming-Produkte günstig anbietet.

9:24 Mario Kart (Open) World im Test

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Switch 2 im Angebot: Wie gut ist der aktuelle Deal wirklich?

Laut vielen Vergleichsplattformen handelt es sich bei dem aktuellen Deal um den günstigsten Preis aller Zeiten für das Switch 2-Bundle mit Mario Kart World. Das ist allerdings nicht ganz korrekt: Tatsächlich war das Bundle vor ein paar Monaten ein einziges Mal günstiger, nämlich durch den Extra-Rabatt eines MediaMarkt Mehrwertsteuer-Sales, der von vielen Vergleichsportalen nicht erfasst wird. Unseres Wissens dürfte es sich bei dem aktuellen Deal aber immerhin um den zweitbesten Preis aller Zeiten handeln.

Wichtiger als die Vergangenheit ist aber natürlich die Zukunft, und die sieht für Konsolen-Preise düster aus: Sony hat aufgrund der gestiegenen Produktionskosten den UVP der PS5 ab heute um 100€ erhöht und auch wenn Nintendo bislang nichts Derartiges angekündigt hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch die Preise für die Switch 2 bald steigen. Schließlich ist Nintendo bekannt dafür, seine Konsolen niemals mit Verlust zu verkaufen.

Das aktuelle Angebot könnte also für lange Zeit der beste Deal bleiben, den ihr für die Nintendo-Konsole finden werdet. Dass die Switch 2 in den nächsten Monaten noch viel günstiger zu bekommen sein wird, erscheint aufgrund der aktuellen Marktlage jedenfalls eher unwahrscheinlich.