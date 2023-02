Seltene rote Joy-Cons: Neues Switch-Bundle zum Mario-Film könnte die beliebten Controller zurückbringen

Nintendo will angeblich noch ein spezielles Nintendo Switch-Bundle zum kommenden Super Mario-Film veröffentlichen. Das besagt zumindest ein neuer Leak, aus dem hervorgeht, was in diesem Bundle steckt: Unter anderem deutet alles darauf hin, dass wir auch die roten Joy-Cons endlich wieder bekommen können.

Switch-Bundle zum Film könnte mit roten Joy-Cons und einer Überraschung aufwarten

Darum geht's: Twitter-User billbil-kun behauptet, dass in Europa demnächst ein neues Nintendo Switch-Bundle erscheint. Es gibt auch schon jede Menge handfeste Infos zu Release und Preis. Ihr solltet das Ganze aber noch mit Vorsicht genießen, bis es offiziell angekündigt wird.

Das steckt drin: Angeblich enthält dieses neue Bundle die folgenden Dinge.

Nintendo Switch-Konsole in rot und in der 2022er-Version

Super Mario Odyssey

irgendetwas, das mit dem Super Mario-Film zu tun hat

Wann kommt das Bundle? Laut diesem Leak soll es am 10. März 2023 erhältlich sein. Aber wie gesagt, das ist offiziell noch nicht bestätigt und dementsprechend noch nicht sicher.

Was kostet es? Laut dem Tweet kostet das Bundle zumindest in Frankreich ungefähr 269 Euro.

Diese Dinge fallen beim Switch-Leak besonders auf:

Keine Switch OLED? Als allererstes wirkt es ziemlich seltsam, dass hier nicht die Switch OLED, sondern die technisch leicht unterlegene, normale Switch unters Volk gebracht werden soll – falls der Leak stimmt. Wir wären eigentlich davon ausgegangen, dass Nintendo eher bedacht ist, die bessere, teurere Switch zu verkaufen.

Rückkehr der roten Joy-Cons? Offenbar handelt es sich hierbei um die rote Switch-Version, die Super Mario Odyssey-Edition. Das heißt, dass sie mit roten Joy-Cons daherkommt. Die sind aktuell nur noch sehr schwierig zu bekommen. Wenn es sie irgendwo gibt, werden dafür meist hohe Preise verlangt. Wir hoffen dementsprechend, dass es nicht nur das Bundle, sondern auch die roten Joy-Con einzeln gibt.

Was ist das mysteriöse Film-Ding? Die Hoffnung stirbt zwar zuletzt, aber es wird wohl kein neues Super Mario-Spiel sein, das passend zum Film veröffentlicht wird. Das liegt vor allem daran, dass der Launch-Termin im Leak perfekt zur angekündigten Film-Nintendo Direct passt – wo explizit keine neuen Spiele enthüllt werden sollen.

Aber vielleicht kommt trotzdem demnächst etwas Derartiges:

Mehr zum Thema Wann kommt das nächste Mario-Spiel? Nintendo-Äußerung weckt Hoffnung von David Molke

Bald wissen wir mehr: Die nächste Nintendo Direct fällt wohl ziemlich kurz aus und dreht sich um den neuen Super Mario Bros.-Film. Angekündigt wurde bisher nur, dass der finale Trailer zu sehen sein wird und wir keine Spiele-Neuigkeiten bekommen. Die Show startet am 9. März um 23 Uhr.

Was erwartet ihr von dem Bundle und was könnte das mysteriöse Etwas im Zusammenhang mit dem Film sein?