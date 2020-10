Nintendo Switch hat jetzt Cloud Gaming & so funktioniert's

Völlig aus dem Nichts hat Nintendo mit dem heutigen Partner Showcase eine neue Technik präsentiert, die in Zukunft wahrscheinlich vor allem AAA-Spiele nutzen werden. Denn ab sofort gibt es eine Cloud Edition von Control und Hitman 3 soll 2021 ebenfalls folgen. Wir haben das Spiel ausprobiert und zeigen euch, wie das Cloud Gaming auf der Nintendo Switch funktioniert.

Hinweis: Der folgende Artikel basiert auf der Cloud Edition von Control. Es könnte sein, dass Hitman 3 eine andere Technologie und andere Optionen nutzen wird. Ebenfalls ist es ein anderes System als die für Japan-exklusiven Cloud-Versionen von Assassin's Creed: Origins und Resident Evil 7.

Die Eckdaten zu Control:

Preis : 40 Euro (einmalig)

: 40 Euro (einmalig) Release : 28. Oktober 2020

: 28. Oktober 2020 Kostenlose, zehnminütige Demo vorhanden

Zwei Modi: Performance & Grafik

Cloud Gaming auf der Switch - So funktioniert's

Ladet euch den kostenlosen Clienten herunter: Geht in den eShop und sucht dort nach Control. So findet ihr einen kostenlosen Download, der knapp 100 MB groß ist. Um überhaupt Control: Cloud Edition kaufen zu können, müsst ihr diesen erst einmal herunterladen und dann die Verbindung zum Cloud-Server starten.

Technischer Test: Damit ihr nicht die Katze im Sack kauft und am Ende das Spielerlebnis über die Cloud nicht dem entspricht, wie ihr es euch vorstellt, gibt es vorab zwei unterschiedliche, zehnminütige Demos. Davon müsst ihr eine mindestens fünf Minuten gespielt haben, bevor ihr überhaupt in den eShop dürft. Das sind die Unterschiede der beiden Demo-Versionen:

Performance-Modus : 60 FPS als Ziel ohne Raytracing und weniger Details

: 60 FPS als Ziel ohne Raytracing und weniger Details Grafik-Modus: 30 FPS als Ziel mit Raytracing

Hier einige Vergleiche der beiden Modi:

Habt ihr eine der Demos mindestens für fünf Minuten gespielt, könnt ihr jederzeit in den eShop wechseln. Dort wird das Spiel dann für einen einmaligen Preis von 40 Euro in der Ultimate Edition angeboten. Habt ihr den bezahlt, könnt ihr Control auf der Switch solange und so oft spielen, wie ihr wollt. Es ist also weder ein Aboservice noch ein zeitlich begrenzter Zugang.

Mögliches Problem: Ihr solltet euch dabei aber bewusst sein, dass das nur geht, solange der Service auch angeboten wird. Sind die Server irgendwann mal nicht mehr verfügbar, habt ihr womöglich keinen Zugriff mehr auf das Spiel und auch kein Recht darauf, euer Geld zurückzubekommen.

Jede Demo nur einmal spielbar: Habt ihr eine der beiden Varianten auf eurem Account ausprobiert, könnt ihr sie nicht erneut starten. Das könnt ihr aber damit umgehen, wenn ihr ein weiteres Profil auf eurer Konsole habt. Jeder Nintendo Account kann nämlich einmal beide Versionen antesten.

So spielt sich Control in der Cloud für Switch

Ich hab beide Modi mehrfach ausprobiert, sowohl am Handheld als auch am Fernseher. Es ist ein neuartiges Gefühl, ein Spiel so auf der Nintendo Switch zu spielen. Wichtiger Hinweis: Der Test erfolgte mit einer sehr guten Leitung über WLAN. Die Erfahrung kann für jeden variieren, weshalb ihr die zehnminütigen Demos beide definitiv vorher testen solltet.

Auflösung des Streams: Ich kann leider nicht genau testen, mit welcher Auflösung gestreamt wird, jedoch ist das Bild auf dem Handheld sehr gut erkennbar. Am Fernseher hingegen ist das Bild extrem matschig und voll mit Artefakten. Da ist es dann auch egal, ob ihr im Performance- oder im Grafik-Modus spielt. Beides sieht einfach nicht gut aus und bleibt stark hinter dem, wie es auf anderen Konsolen aussieht.

Delays: Beim wichtigen Thema dem Delay, der auch einigermaßen subjektiv ist, bin ich eher zwiegespalten. Während es sich wunderbar steuern lässt und eine Verzögerung nur selten spürbar ist, macht der Sound enorme Probleme. Gefühlt eine Sekunde nach dem Abfeuern der Waffe, ist erst der Schuss zu hören. Das mindert den insgesamt eigentlich gut spielbaren Eindruck und reißt immer wieder aus dem Spiel heraus. Die Soundqualität ist sowieso leicht blechern und längst nicht so klangvoll, wie auf anderen Konsolen.

So spielt es sich am besten: Am Ende hat sich für mich eine Variante herausgestellt, wie ich Control am liebsten auf der Switch spiele. Raytracing und Details sind zwar schön und gut aber der Stream läuft deutlich schlechter und gerade am Fernseher ist sowieso kaum etwas zu erkennen. Deshalb ist der Performance-Modus die einzige Wahl, die mir wirklich Spaß gemacht hat, vor allem im Handheld-Modus.

GamePro-Eindruck