Switch: Auch der Port von Pikmin 3 enttäuscht aus technischer Sicht

Fans der Nintendo Switch bekommen Ende des Monats wieder die Möglichkeit, ein Spiel der Wii U-Bibliothek auf der neueren Konsole nachzuholen. Dieses Mal ist Pikmin 3 Deluxe an der Reihe und bietet ein großes Abenteuer mit kleinen Helden. Durch die Demo wurden jetzt aber erste technische Spezifikationen bekannt und die sind sieben Jahre nach dem ursprünglichen Release ziemlich ernüchternd.

Pikmin 3 Deluxe auf Switch technisch gleich mit Wii U

Die Informationen kommen über den YouTube Channel VG Tech (via VGC.com). Demnach läuft Pikmin 3 Deluxe auf der Nintendo Switch im Docked-Modus mit nativen 720p bei 30 FPS. Im Handheld-Modus wird die Auflösung noch einmal auf 576p heruntergeschraubt, während die Framerate gleich bleibt. Große Änderungen an der visuellen Qualität lassen sich in der Demo bisher nicht ausmachen, weshalb die technischen Spezifikationen noch etwas enttäuschender sind.

Hier findet ihr das Video von VG Tech:

Link zum YouTube-Inhalt

Keine technischen Verbesserungen zur Wii U-Version: Sehr erstaunlich ist, dass das Spiel somit quasi identisch zur damaligen Wii U-Version ist. Vorangegangene Ports, wie zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe oder Hyrule Warriors, hatten technische Verbesserungen in Form von bis zu 1080p mit 60 FPS im Docked-Modus geboten.

Inhaltlich aber mehr dabei: Auch wenn technisch nicht viel verbessert wurde, gibt es jetzt einige inhaltliche Neuerungen:

Neues Bonus-Abenteuer mit Olimar und Louie, den Helden aus Pikmin 2

Kooperativer Zwei-Spieler-Modus für Haupt- und Bonus-Abenteuer

Kompetitiver Vier-Spieler-Modus "Bingoduell"

Die Piklopädie lässt euch Einträge zu Kreaturen, Pikmin und mehr sammeln

Nur die Demo: Beachtet, dass die technischen Ergebnisse auf der Demo aus dem eShop basieren, die letzte Woche veröffentlicht wurden. Es kann also sein, dass die Vollversion noch einmal technisch besser laufen wird, wenn sie dann am 30. Oktober erscheint.

Habt ihr schon in die Demo reingespielt und werdet ihr Ende des Monats durch die gefährlichen Gärten von Pikmin 3 streifen?